Americana consegue tocar a ponta do nariz, queixo e segurar colher com a língua Chanel Tapper detém o recorde de língua mais longa do mundo Internacional|Do R7 04/04/2025 - 13h52 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h13 )

A jovem detém o título do Guinness World Records de mulher com a língua mais longa do mundo desde 2010. Reprodução/Instagram/@thechaneltapper

Basta abrir a boca para Chanel Tapper se exibir em festas ou quando está com amigos. A jovem detém o título do Guinness World Records de mulher com a língua mais longa do mundo desde 2010.

A californiana consegue facilmente usar a sua língua de 9,75 cm para mover blocos de brinquedo de montar torre, além de conseguir virar copos plásticos, tocar a ponta do nariz e também o seu próprio queixo. Ela também consegue envolver uma colher com a língua.

Ao Guinness World Records, a mulher de 34 anos diz que gosta de ver a reação das pessoas ao perceberem o seu “talento”.

“Sinceramente, a melhor reação que eu recebo quando alguém vê minha língua é um grito”, afirma.

‌



Tapper diz ter preferência quando as pessoas se apavoram e gritam ao perceber que a sua língua se equipara ao tamanho de uma lanterna.

“As pessoas gritam de choque ou, às vezes, de horror, e essa é a minha favorita, eu acho engraçado”, finaliza.

‌



Tapper conta que desde criança já gostava de provocar as pessoas mostrando a língua. Mas as coisas começaram a mudar cerca de dois anos depois, quando ela viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo exibindo o comprimento de sua língua.

Os usuários das redes sociais compartilharam tanto o vídeo que ele acabou chegando ao Guinness Book. A organização, que acumula cerca de 40 mil tipos de recordes, convidou Tapper para um evento em Los Angeles, em 2010.

‌



Durante o evento, as medidas da sua língua foram tiradas, e ela superou as concorrentes.

Tapper diz que o título lhe proporcionou muitas aventuras e que se sente grata por todos os lugares que pôde conhecer mostrando a língua.

“Eu gosto dessas coisinhas divertidas e bobas”, diz.

Uma dessas viagens incluiu uma visita à capital da moda, Milão, onde ela foi fotografada com a língua pintada de azul e verde para uma campanha de moda junto com outros detentores de recordes do Guinness.

“É divertido, consigo ver partes do mundo que nunca tinha visto antes”, afirma.

