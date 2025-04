Apagão na Espanha suspende partidas e paralisa jogo no match point no Masters de Madri Queda de energia atingiu parte da Europa e gerou caos no transporte público nesta segunda-feira; autoridades apuram ciberataque Internacional|Do Estadão Conteúdo 28/04/2025 - 10h13 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h51 ) twitter

Partida entre Dimitrov e Fearnley foi interrompida ATP Tour/X @atptour - 28.04.2025

Um apagão generalizado na Espanha, que também afetou Portugal, fez com que as partidas do Masters 1000 de Madri fossem suspensas nesta segunda-feira (28). No momento em que se deu a queda da rede elétrica, o búlgaro Grigor Dimitrov estava no match point contra o britânico Jacob Fearnley. Além deles, outras duas partidas, pelos torneios de simples e duplas masculinos, precisaram ser interrompidas em razão da queda de energia na capital espanhola.

Com a paralisação das partidas, a programação desta segunda está suspensa. E os jogos agendados para esta segunda podem vir a ser adiados para terça (29). A organização ainda não se manifestou sobre a situação da programação do dia.

De momento, as seguintes partidas foram paralisadas em Madri: Grigor Dimitrov x Jacob Fearnley, com vitória parcial de 6/4 e 5/4 para o búlgaro; Damir Dzumhur x Matteo Arnaldi, com o italiano à frente, com parciais de 3/6 e 2/3; e o confronto de duplas, entre os americanos Evan King e Christian Harrison e os australianos Matthew Abden e John Peers, com o time dos Estados Unidos à frente no marcado, com 5/3 no primeiro set.

Por meio das redes sociais, os organizadores do Masters de Madri afirmaram que estão trabalhando para retomar os jogos “o mais breve possível”. Sem energia nas quadras, o sistema de marcação de linhas, por meio do qual é definido se houve um ponto, caso a bola fique próxima às laterais do campo, não pode funcionar.

Além da Península Ibérica, regiões de França, Inglaterra, Itália, entre outros países europeus, também foram afetados. Até o momento da publicação deste texto, a energia não foi restabelecida no Complexo de Madri, em que ocorrem as partidas do Masters 1000.

A queda de energia se deu por volta das 12h30, no horário espanhol - 7h30, de Brasília - e ainda não há uma explicação oficial. De acordo com o jornal espanhol El País, a falha afetou toda a parte continental da Península Ibérica, gerando problemas nas áreas de comunicação, transporte público, aeroportos, comércios, entre outras.

Os governos de Portugal e Espanha estudam, junto à Red Eléctrica, empresa pública responsável pelo fornecimento de energia, acerca da possibilidade ter sido motivada por um ciberataque. Os planos de reposição da companhia elétrica se iniciou pelo Norte e Sul da Espanha. A capital Madri, no entanto, continua às escuras.

