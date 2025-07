Após inchaço, mulher descobre esponja cirúrgica dentro da barriga há 4 anos na Índia Objeto havia sido esquecido por médicos durante uma cesariana; paciente, de 38 anos, reclamava de dores intensas Internacional|Do R7 17/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem capturada em tomografia mostra cisto crescente no abdômen da mulher Divulgação/Amit Agarwal

Após se queixar de inchaço e dores abdominais, uma mulher de 38 anos, moradora de Nova Déli, na Índia, descobriu que possuía uma esponja cirúrgica dentro da barriga e que o objeto havia sido esquecido ali durante uma cesariana realizada quatro anos antes.

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 38 anos encontrou uma esponja cirúrgica em seu abdômen, esquecida durante uma cesariana há quatro anos.

Após sentir dores intensas e um nódulo, ela buscou ajuda médica em Nova Délhi, onde foram realizados exames que revelaram um cisto.

Durante a cirurgia para remoção do cisto, os médicos descobriram a esponja cirúrgica, levando ao diagnóstico de gossipiboma.

Apesar do erro, a paciente se recuperou bem, sem desenvolver infecções graves. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o site de notícias científicas Live Science, tudo começou após uma cesariana de emergência realizada em outro país. Logo depois do procedimento, a paciente passou a sentir dores no lado direito do abdômen inferior.

Na época, os médicos que a atenderam consideraram a dor algo comum no pós-operatório e não investigaram a fundo. Com o passar do tempo, no entanto, a situação piorou: um nódulo se formou no local, e a dor se tornou mais intensa.

Quatro anos após a cesariana, a mulher decidiu procurar ajuda médica em um hospital de Nova Déli. Exames iniciais, como ultrassonografia e tomografia computadorizada, revelaram a presença de um cisto na região onde ela sentia dor.

‌



Inicialmente, os médicos suspeitaram de um cisto mesentérico, um tipo de tumor benigno que pode causar desconforto. Porém, os exames não conseguiram identificar o que havia no centro da massa.

Para esclarecer o mistério, os médicos solicitaram uma ressonância magnética. O resultado trouxe ainda mais confusão: o exame mostrou uma membrana espessa no centro do cisto, levando a equipe médica a considerar a possibilidade de uma infecção por tênia, que poderia ter sido contraída por meio de alimentos contaminados. Mas nenhum exame confirmava com certeza o que estava causando o problema.

‌



Sem um diagnóstico claro, os médicos decidiram realizar uma cirurgia para remover o cisto e aliviar a dor da paciente. Durante o procedimento, foi necessário retirar uma parte do intestino delgado, já que o cisto estava aderido a ele. A operação foi um sucesso, e a mulher recebeu alta sete dias depois, completamente recuperada.

Ao abrir o cisto, que media impressionantes 20 centímetros de comprimento — muito maior do que os cistos mesentéricos típicos, que geralmente têm até 5 cm —, os médicos fizeram uma descoberta chocante: no centro da massa havia uma esponja cirúrgica, esquecida acidentalmente durante a cesariana realizada quatro anos antes.

‌



Como isso aconteceu?

O caso é um exemplo raro de um problema médico conhecido como gossipiboma, quando objetos como esponjas ou instrumentos cirúrgicos são deixados dentro do corpo do paciente após uma cirurgia.

Segundo estimativas, isso ocorre em cerca de 1 em cada 1.000 a 1.500 operações, segundo o Live Science.

Esse tipo de erro pode acontecer em situações de emergência, quando há trocas de equipes cirúrgicas ou quando a contagem de esponjas usadas no procedimento não é feita com rigor.

Durante a cirurgia, as esponjas, que absorvem sangue, podem se misturar aos tecidos do corpo e passar despercebidas ao fechar a incisão.

No caso em questão, o sistema imunológico da mulher tentou combater a esponja, que é reconhecida como um corpo estranho. Como o material não podia ser degradado, o corpo formou um cisto ao redor da esponja para isolá-la, o que explica o nódulo e a dor.

Felizmente, como as esponjas cirúrgicas são estéreis, a mulher não desenvolveu infecções, embora casos semelhantes já tenham causado complicações graves, como choque séptico, segundo o site.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp