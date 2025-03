Cidade de Nova Déli, na Índia, quer acabar com os lixões na região

A cidade de Nova Déli, na Índia , se comprometeu a limpar uma das maiores pilhas de lixo do país até 2026, parte de um projeto para acabar com os aterros da região.



Uma abordagem controversa no manejo do lixo na cidade deixou vários locais com pilhas gigantes de lixo, que chegam até a 60 metros de altura e são visíveis a quilômetros de distância. Além do problema sanitário, no verão diversos focos de incêndio ocorrem nas áreas, que jogam vapores tóxicos em bairros próximos.