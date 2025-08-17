Atiradores entram em restaurante de Nova York e matam três pessoas Polícia considera que disparos foram feitos por um grupo armado; ação aconteceu durante a madrugada e também deixou oito feridos Internacional|R7 17/08/2025 - 09h12 (Atualizado em 17/08/2025 - 09h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Atiradores invadiram um restaurante em Nova York durante a madrugada, resultando em três mortes e oito feridos.

A polícia investiga o tiroteio e ainda não prendeu suspeitos; uma arma foi encontrada nas proximidades.

As vítimas tinham idades entre 27 e 61 anos e a ação pode ter envolvido mais de um atirador e múltiplas armas.

Autoridades descreveram o evento como uma "anomalia" e uma situação terrível. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Policiais de Nova York investigam disparos dentro de um restaurante contra 11 pessoas Reprodução/X NYPD - 17.08.2025

Atiradores entraram em um restaurante na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e dispararam contra pessoas que estavam dentro do local. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (17) e deixou três mortos e oito feridos, segundo o Departamento de Polícia do estado.

A polícia ainda investiga o que motivou a ação dos atiradores. Ninguém foi preso até o momento. As três pessoas que morreram são homens, um de 27 anos, um de 35 e a idade do terceiro ainda não foi confirmada.

Representantes do departamento de polícia do estado contaram que houve uma série de ligações de emergência sobre um tiroteio por volta das 3h30 e, ao chegar no local, os policiais encontraram as vítimas.

“Oficiais chegaram minutos após as ligações e encontraram vítimas de um tiroteio”, relatou a comissária de polícia Jessica Tisch. Ela também afirmou que a situação foi uma anomalia: “É uma coisa terrível que aconteceu”.

Segundo a polícia, as pessoas que estavam no local têm idade entre 27 e 61 anos. Uma arma foi encontrada próxima a área, no Brooklyn.

Os investigadores consideram que a ação foi coletiva e que mais de uma arma foi utilizada no crime.

