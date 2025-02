Autoridades dizem que não há sobreviventes no acidente aéreo em Washington Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (30), bombeiros disseram que 28 corpos haviam sido recuperados Internacional|Do R7 30/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h40 ) twitter

Autoridades de Washington disseram em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (30) que não acreditam que haja sobreviventes no acidente envolvendo um jato comercial e um helicóptero militar registrado na capital dos Estados Unidos na noite de quarta (29) .

A colisão ocorreu por volta das 21h no horário local (23h em Brasília), próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em um dos espaços aéreos mais rigorosamente controlados do mundo. Segundo as autoridades, o jato transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero tinha três ocupantes a bordo.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, John Donnelly, disse durante a entrevista que 27 corpos já foram recuperados entre os passageiros do avião e um entre os três militares que estavam no helicóptero.

Entre as vítimas, estão os renomados patinadores russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinação artística em duplas em 1994. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

‌



Equipes de resgate seguem as buscas por vítimas no rio Potomac, onde destroços do avião caíram . Mais de 300 bombeiros trabalham no local, em uma operação que deve durar dias.

O que se sabe sobre o acidente

O avião, um Bombardier CRJ700 operado pela American Airlines, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes.

‌



A aeronave havia decolado de Wichita, Kansas, voado por 2h10 pelos 1.700 km que separam as duas cidades e se preparava para pousar quando houve a colisão.

Já o helicóptero, um Sikorsky UH-60 Black Hawk do Exército dos EUA, realizava um voo de treinamento com três militares a bordo.

‌



Avião cai nos EUA após colisão com um helicóptero militar Reprodução/Boletim JR 24H

No momento do acidente, fazia 0ºC em Washington. Perto do aeroporto, as rajadas de vento superavam 40 km/h e a temperatura no rio Potomac estava entre 0º e 4ºC. Neste contexto, um sobrevivente do acidente poderia suportar entre 15 minutos e 30 minutos às condições adversas.

A tragédia levou à suspensão imediata das operações no aeroporto, que fica a poucos quilômetros da Casa Branca. Em pronunciamento oficial, o presidente Donald Trump afirmou estar acompanhando a situação e pediu orações pelas vítimas.

Autoridades investigam as causas do acidente e analisam imagens do momento da colisão. Enquanto isso, os trabalhos de busca e resgate continuam no Potomac, em um cenário desafiador devido às baixas temperaturas e à presença de placas de gelo no rio.