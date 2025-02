Tragédia aérea em Washington: campeões mundiais de patinação estão entre as vítimas Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, lendas da patinação artística, estavam a bordo do avião. O filho do casal, também patinador, estava no voo Internacional|Do R7 30/01/2025 - 10h12 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h12 ) twitter

Na noite desta quarta-feira (29), um trágico acidente aéreo abalou Washington, D.C. Um avião da American Airlines colidiu com um helicóptero militar nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, resultando na queda da aeronave no rio Potomac.

Equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente, mas as operações enfrentam dificuldades devido ao frio intenso e às correntes do rio. Até o momento, 19 corpos foram recuperados, e as autoridades ainda não confirmaram a existência de sobreviventes.

Entre as vítimas estão os renomados patinadores russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinação artística em duplas em 1994.

O casal, que também era casado na vida real, marcou a história do esporte com apresentações memoráveis e uma trajetória brilhante nas competições internacionais. Representaram a Rússia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 e 1994, chegando ao quarto lugar em Lillehammer.

Após encerrar a carreira competitiva em 1998, Shishkova e Naumov mudaram-se para os Estados Unidos, onde se dedicaram a treinar novos talentos da patinação artística. Seu filho, Maxim Naumov, seguiu os passos dos pais e se tornou atleta da seleção americana.

Ele também estava a bordo do avião, que transportava diversos outros patinadores, treinadores e familiares que retornavam do National Development Camp, evento vinculado ao Campeonato de Patinação Artística dos Estados Unidos, realizado no Kansas.

A colisão entre o avião e o helicóptero militar, que realizava um voo de treinamento, está sendo investigada pelas autoridades. Enquanto as equipes de resgate seguem trabalhando no Potomac, o mundo da patinação artística lamenta a perda de dois ícones do esporte, cujo legado continuará vivo na memória de fãs e atletas.