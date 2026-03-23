Avião bate em caminhão de bombeiros em aeroporto nos EUA e deixa dois mortos Outras 13 pessoas - sendo 11 passageiros e dois socorristas - ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Collisão entre aeronave da Air Canada e caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Acidente resultou na morte do piloto e copiloto, além de 13 feridos (11 passageiros e 2 socorristas).

Aeroporto foi fechado devido à emergência e os voos foram suspensos.

Equipes de emergência responderam ao incidente logo após o pouso do voo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeos mostram a aeronave com danos severos na parte frontal Adam Gray/Reuters - 23.03.2026

O aeroporto LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos, suspendeu os voos na madrugada desta segunda-feira (23), após uma colisão envolvendo uma aeronave da Air Canada e um veículo da Autoridade Portuária na pista, segundo autoridades locais e federais.

O piloto e o copiloto do avião morreram no acidente, segundo informaram veículos da imprensa dos Estados Unidos, como CNN e NBC. Outras 13 pessoas - sendo 11 passageiros e dois socorristas - ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais, de acordo com a emissora ABC, que citou fontes oficiais.

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De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), o aeroporto foi fechado devido a uma “emergência” relacionada a uma aeronave.

“LaGuardia está fechado”, informou o órgão em seu site, acrescentando que os voos com destino ao terminal foram suspensos.

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O Departamento de Polícia de Nova York confirmou a colisão, mas não divulgou detalhes adicionais até o momento.

Já o Corpo de Bombeiros da cidade informou que foi acionado por volta das 23h38 após relatos de um incidente envolvendo um avião e um veículo na pista.

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Em comunicado por e-mail, um porta-voz disse que as equipes “responderam a um incidente reportado envolvendo um avião e um veículo na pista” do aeroporto. Segundo as autoridades, a colisão ocorreu após o pouso de um voo da Air Canada.

Vídeos registrados por testemunhas e publicados nas redes sociais mostram a aeronave com danos severos na parte frontal.

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O site do Sistema Nacional do Espaço Aéreo da FAA também confirmou o fechamento do aeroporto após o incidente.

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