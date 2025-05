B61-13: o que se sabe sobre a mais moderna e poderosa bomba atômica construída pelos EUA País anunciou que já está pronta a nova arma nuclear, que pode ser até 24 vezes mais potente que a lançada em Hiroshima Internacional|Do R7 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

EUA afirmam que B61-13 foi projetada para fortalecer a flexibilidade e a credibilidade da dissuasão nuclear do país Divulgação/NNSA

Os EUA anunciaram que já está pronta a primeira bomba nuclear B61-13, a mais moderna de seu arsenal e que pode ser até 24 vezes mais poderosa que a lançada sobre Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial.

A B61-13 foi “projetada para fortalecer a flexibilidade e a credibilidade da dissuasão nuclear dos Estados Unidos”, segundo comunicado do Departamento de Energia dos EUA, nesta segunda-feira (19).

NNSA has completed the First Production Unit of the B61-13 nuclear gravity bomb @PantexPlant. This is a major accomplishment for stockpile modernization. Thanks to the entire NNSA team who worked to achieve this milestone nearly a year ahead of schedule.https://t.co/XNlOZsS1JU pic.twitter.com/Y4ETedebz6 — NNSA (@NNSANews) May 19, 2025

“Modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos é essencial para concretizar a agenda de paz pelo poder do Presidente Trump”, afirmou o Secretário de Energia, Chris Wright.

A B61 é a família de bombas nucleares gravitacionais (lançadas por aeronaves) mais antiga dos Estados Unidos.

O que é a B61-13

As Forças Armadas dos EUA anunciaram planos para desenvolver e lançar a B61-13 em 2023. A proposta inicial era substituir a variante B61-7, uma das bombas nucleares gravitacionais mais poderosas atualmente no arsenal do país.

Anteriormente, o plano era que a B61-12 substituísse a B61-7, mas o governo dos EUA já vinha reduzindo gradualmente as expectativas em relação à B6-12.

O rendimento é o ponto que a B61-13 se diferenciaria da B61-12. Todas as variantes do B61 são armas chamadas de “dial-a-yield”, que podem ser configuradas para detonar com diferentes graus de força explosiva. Embora os números exatos sejam confidenciais, o governo dos EUA afirmou que o rendimento máximo do B61-13 estará em linha com a versão do B61-7 que pretende substituir, cuja configuração de rendimento mais alta está supostamente entre 340 e 360 ​​quilotons. O rendimento máximo relatado do B61-12 é de 50 quilotons.

Uma única bomba B61-13 seria até 24 vezes mais potente que a lançada em Hiroshima, segundo a Ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Nobel da Paz em 2017.

Em outros aspectos, a B61-13 seria bastante semelhante ao modelo anterior. “O B61-13 incorpora os mesmos recursos modernos de segurança e precisão do B61-12”, de acordo com o comunicado do Departamento de Energia.

A nova bomba nuclear está reservada apenas para uso militar dos EUA. A B61-12, por sua vez, pode ser empregada pelos aliados dos americanos na Otan, caso obtenham autorização.

