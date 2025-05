China divulga pela 1ª vez detalhes do submarino nuclear mais recente do país Informações apontam avanços significativos no submarino Tipo 094, com maior velocidade, profundidade e capacidades furtivas Internacional|Do R7 02/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

China divulga pela 1ª vez detalhes do submarino nuclear mais recente do país Reprodução/X/@SCMPNews

A China revelou, pela primeira vez, detalhes técnicos do seu submarino nuclear de mísseis balísticos Tipo 094. As informações apontam avanços que sugerem que o país desenvolveu uma variante mais poderosa do veículo.

A rara divulgação pública foi feita pela Marinha do Exército de Libertação Popular (PLAN) durante um evento no último dia 23 e noticiada pelo jornal South China Morning Post nesta sexta-feira (20).

O submarino Tipo 094 agora alcança uma velocidade máxima submersa de 30 nós (cerca de 55 km/h) e pode operar a uma profundidade de 400 metros, segundo dados coletados por um jornalista do South China Morning Post durante o evento.

Esses números representam melhorias significativas em relação às estimativas anteriores, que indicavam velocidade de 20 nós e profundidade máxima de 300 metros.

‌



As especificações sugerem que a China desenvolveu uma versão modernizada ou até mesmo uma nova subclasse do submarino, com avanços em propulsão, resistência do casco e sistemas internos.

Armamentos

O submarino carrega 12 mísseis balísticos JL-2, cada um com um alcance estimado de 7.000 km. Isso permite atingir alvos no Pacífico, incluindo o nordeste dos Estados Unidos, a partir de águas próximas à China.

‌



Os mísseis utilizam navegação inercial com correções via satélite Beidou, garantindo maior precisão. Analistas acreditam que algumas versões do JL-2 podem carregar múltiplas ogivas nucleares (MIRV), aumentando sua capacidade de ataque.

Além dos mísseis, o Tipo 094 possui seis tubos de torpedo de 533 mm, usados para lançar torpedos Yu-6, semelhantes ao modelo americano Mk 48. Esses torpedos, com alcance superior a 30 km e velocidade de até 60 nós, oferecem proteção contra submarinos e navios inimigos.

‌



O submarino também conta com chamarizes acústicos, contramedidas de sonar e um sonar de conjunto rebocado para detectar ameaças e evitar forças hostis.

A tripulação do Tipo 094 varia entre 120 e 140 pessoas, responsáveis por navegação, controle do reator, operação de armas, monitoramento de sonar e gerenciamento dos mísseis. Uma equipe especializada cuida do arsenal nuclear, essencial para o papel do submarino na tríade nuclear chinesa (terra, ar e mar).

Atualmente, a China opera pelo menos seis submarinos Tipo 094, a maioria na Base Naval de Yulin, na Ilha de Hainan. A decisão de revelar detalhes técnicos de um ativo estratégico como esse é incomum e sugere uma estratégia para reforçar a dissuasão naval de Pequim, segundo analistas ouvidos pelo South China Morning Post.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp