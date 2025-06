Usain Bolt é homenageado pelo Guinness World Records como ícone e inspiração mundial

Considerado uma lenda viva do atletismo , o jamaicano Usain Bolt foi homenageado pelo Guinness World Records como ícone global por suas conquistas esportivas e por inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A homenagem faz parte das comemorações pelos 70 anos do mais famoso livro de recordes do planeta.



O ex-velocista, vencedor de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos , colecionou marcas impressionantes ao longo da carreira. Os tempos obtidos nas provas de 100 e 200 metros rasos no Mundial de 2009, na Alemanha, seguem até hoje como os mais rápidos da história.