Bisão cai em lago fervente em parque nos EUA e é dissolvido pelo calor Animal teria tropeçado e caído na fonte; sua morte agonizante foi testemunhada por vários turistas Internacional|Do R7 07/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turista registrou o momento do acidente Reprodução/Facebook/Louise Howard

Um bisão morreu nas águas ferventes de uma fonte termal no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA. Aparentemente, o animal teria tropeçado e caído na fonte. Sua morte agonizante foi testemunhada por vários turistas.

O incidente ocorreu na manhã do último dia 21. Não está claro como ou por que o animal foi parar na fonte termal, disse Michael Poland, cientista responsável pelo Observatório do Vulcão de Yellowstone e geofísico do Serviço Geológico dos EUA.

Com base em um vídeo do acidente, Poland acredita que o bisão chegou muito perto de uma parte mais quente da fonte Grand Prismatic, o que provocou sua morte. Segundo o especialista, o animal morreu “muito rápido” e negou os rumores de que a água da fonte é muito ácida, o que causaria queimaduras no animal.

O Grand Prismatic tem cerca de 91 metros de largura e suas temperaturas chegam a 88 graus Celsius, disse Poland. O ponto de ebulição em Yellowstone, devido à sua altitude elevada, é de 93 graus Celsius.

‌



Uma turista registrou o momento do acidente. Louise Howard estava visitando Yellowstone pela primeira vez quando flagrou a cena. “Havia dois bisões (parados) lá. Um dos bisões começou a caminhar em direção à nascente e pareceu pisar em uma parte rasa antes de saltar rapidamente para fora”, disse.

“Em cerca de 30 segundos, o bisão começou a andar, mas tropeçou na borda da nascente e caiu. Por mais que tentasse, não conseguia sair”, acrescentou.

‌



Esse tipo de acidente não é incomum. Frequentemente, animais caminham pelas bordas de fontes termais. Eles podem cair porque a crosta ao redor da piscina é fina e pode se romper com o peso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5