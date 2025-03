Casal brasileiro é preso nos EUA após confusão em aeroporto e agressão a funcionário da companhia área Brasileiros perderam o voo para Cancún, tentaram embarcar à força e entraram em confronto com funcionários da companhia aérea. Um deles jogou café no rosto de um trabalhador Internacional|Do R7 04/03/2025 - 10h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h00 ) twitter

Brasileiros perderam o voo para Cancún, tentaram embarcar à força e entraram em confronto com funcionários da companhia aérea. Um deles jogou café no rosto de um trabalhador Reprodução/Instagram

Dois brasileiros foram presos no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, após uma confusão ao perderem o horário de embarque para Cancún, no México.

Segundo as autoridades locais, Rafael Seirafe-Novaes e Beatriz Rapoport de Campos Maia teriam tentado forçar a entrada no voo e, durante a discussão com funcionários da American Airlines, um deles chegou a jogar café no rosto de um trabalhador da companhia aérea.

O incidente aconteceu no domingo (3). De acordo com o Gabinete do Xerife de Miami-Dade, citado pela emissora NBC Miami, o casal ficou exaltado ao ser informado de que o embarque já havia sido encerrado. Testemunhas relataram que os brasileiros começaram a gritar e ignoraram as instruções de segurança.

Imagens do tumulto mostram a chegada de vários carros de polícia à pista, onde o voo 2494 da American Airlines estava prestes a decolar. Seis agentes foram mobilizados para conter a situação.

Agressão e prisão

De acordo com a TV Azteca, do México, a atitude dos passageiros preocupou outros viajantes, que alertaram os funcionários do aeroporto com receio de que o tumulto pudesse atrasar ou até cancelar voos.

Rafael foi preso sob acusação de invasão de propriedade e resistência à prisão sem violência. Já Beatriz, que é biomédica e proprietária de uma clínica de estética especializada em aplicação de Botox, enfrenta acusações de agressão e invasão de propriedade.

Em nota à CBS News Miami, a American Airlines afirmou que “atos de violência não são tolerados” e que está colaborando com a investigação. O caso segue sob análise das autoridades americanas.