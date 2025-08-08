Casal descobre bunker nazista escondido sob casa em ilha no Canal da Mancha Moradores da ilha de Guernsey desenterraram abrigo subterrâneo da Segunda Guerra com inscrições em alemão nas paredes Internacional|Do R7 08/08/2025 - 11h35 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h35 ) twitter

Bunker tinha frases em alemão gravadas nas paredes, como “Achtung, feind hört mit” (“Cuidado, o inimigo está ouvindo”) Divulgação/Shaun Tullier

Um casal de moradores da ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, descobriu um bunker nazista da Segunda Guerra Mundial escondido sob a casa deles durante escavações na entrada da garagem da propriedade.

Shaun Tullier, de 35 anos, e sua esposa Caroline, de 32, encontraram o abrigo subterrâneo com cômodos amplos, uma escotilha de fuga e até frases em alemão gravadas nas paredes, como o alerta “Achtung, feind hört mit” (“Cuidado, o inimigo está ouvindo”).

A casa foi comprada pelo casal em 2021. Eles sabiam que o local havia servido como posição de artilharia alemã durante a ocupação das Ilhas do Canal, entre 1940 e 1945, quando Adolf Hitler transformou Guernsey, Jersey, Sark e Alderney em fortalezas militares.

No entanto, a existência de um bunker subterrâneo só veio à tona após uma pista inusitada. Segundo Shaun, uma ex-moradora da casa, ao ver fotos da cozinha publicadas no Facebook Marketplace, perguntou: “Vocês já encontraram os cômodos debaixo da casa?”.

Motivados pela dica, os Tullier decidiram investigar. Em março de 2022, durante uma reforma na propriedade, Shaun contratou uma escavadeira e, com a ajuda de um amigo, começou a cavar a entrada da garagem.

Após remover mais de 100 toneladas de terra, o chão cedeu, revelando uma porta que dava acesso ao bunker, selado desde a década de 1960. “De fora, dava pra perceber que a casa estava em cima de alguma coisa, mas não imaginávamos isso”, contou Shaun à rede britânica BBC.

O bunker, descoberto a cerca de oito metros de profundidade, é composto por duas salas principais e um corredor. A estrutura, surpreendentemente bem preservada, inclui piso de ladrilho, uma escotilha de fuga e inscrições em alemão nas paredes.

Entre os achados, o casal encontrou latas e detritos deixados pelos ocupantes nazistas. Apesar de a água acumulada ao longo de décadas ter exigido bombeamento, a construção se mostrou sólida, reforçada com toneladas de concreto durante a reforma.

Abrigo subterrâneo tinha cômodos amplos e até escotilha de fuga Divulgação/Shaun Tullier

Passado sombrio

A ocupação alemã nas Ilhas do Canal foi um período duro. Entre 1940 e 1945, centenas de moradores foram deportados para prisões na Europa, e muitos dos que permaneceram enfrentaram fome.

Guernsey e Jersey foram libertadas em 9 de maio de 1945, Sark no dia seguinte, e Alderney só viu seus moradores retornarem em 15 de dezembro do mesmo ano. Hoje, as ilhas celebram o Dia da Libertação com eventos anuais, segundo a BBC.

Agora, o bunker descoberto por Shaun e Caroline está sendo transformado em um espaço moderno, com planos para abrigar uma sala de jogos com mesa de sinuca e uma academia. A obra, que ainda está em andamento, deve ser concluída em novembro.

Mas o casal também quer preservar a história do local. “Não é só uma sala de jogos. As pessoas vêm ver a história”, disse Shaun. Ele planeja contratar um calígrafo para restaurar as inscrições originais nas paredes, garantindo que os vestígios do passado não sejam apagados.

“Sei que foi um momento difícil para Guernsey, mas acho a história fascinante. Precisamos preservá-la para lembrar o que aconteceu”, afirmou o homem. “Não é algo que você encontra todos os dias”, completou.

