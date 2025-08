Descoberta de bomba da Segunda Guerra força evacuação de cidade na Alemanha Cerca de 17 mil pessoas foram evacuadas de Dresden depois que uma bomba de 250 kg foi encontrada em obras de ponte desabada Internacional|Do R7 06/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Evacuação de cerca de 17 mil pessoas em Dresden após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial.

A bomba de 250 kg foi encontrada durante as obras de demolição da Ponte Carola, que desabou parcialmente.

Autoridades estabeleceram um raio de evacuação de 1 km e desativaram a bomba com sucesso após três horas.

Ainda existem desafios na Alemanha relacionados a munições não detonadas da guerra, como visto em recentes evacuações em Colônia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bomba de 250 kg encontrada no centro histórico de Dresden, na Alemanha Divulgação/Polizei Sachsen

Cerca de 17 mil pessoas foram evacuadas, nesta quarta-feira (6), do centro histórico de Dresden, uma cidade no leste da Alemanha, depois que uma bomba britânica de 250 kg da Segunda Guerra Mundial foi encontrada.

O artefato foi descoberto durante obras de demolição da Ponte Carola, que atravessa o rio Elba e desabou parcialmente em setembro de 2024, segundo informações da agência de notícias France-Presse (AFP).

A bomba, equipada com um detonador, foi localizada durante os trabalhos de limpeza na ponte, segundo a Polizei Sachsen, o departamento de segurança pública da região da Saxônia, que divulgou um comunicado sobre o caso na terça-feira (5),

“Ele está equipado com um detonador e deve ser desarmado no local”, dizia o texto. Para garantir a segurança, as autoridades determinaram uma área de evacuação com um raio de aproximadamente 1 km ao redor do local.

‌



A retirada de todas as pessoas da área restrita começou às 9h, no horário local (5h, em Brasília). Entre os locais evacuados, havia a icônica igreja Frauenkirche, símbolo da cidade, que foi reconstruída tijolo por tijolo após ser destruída durante a guerra.

Três horas mais tarde, a polícia anunciou em uma publicação no X que a bomba foi desativada com sucesso e que, em seguida, ela seria transportada para um local de descarte a noroeste da cidade.

‌



Legado da Segunda Guerra

Quase 80 anos após o fim do conflito, a Alemanha ainda enfrenta o desafio de lidar com munições não detonadas, um legado das intensas campanhas de bombardeio realizadas pelas forças aliadas.

Em junho deste ano, mais de 20 mil pessoas foram evacuadas em Colônia, a quarta maior cidade do país, após a descoberta de três bombas da Segunda Guerra Mundial, na maior operação desse tipo no município desde o fim do conflito.

‌



As bombas, de fabricação norte-americana, foram encontradas durante uma obra próxima a um estaleiro. Elas foram lançadas pelos Aliados há 80 anos. Um dos artefatos tinha uma tonelada, enquanto os outros, cerca de 500 kg cada, segundo o jornal britânico The Guardian.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp