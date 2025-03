Casamento conjunto: irmãos gêmeos se casam com irmãs gêmeas nos EUA Caleb e Jeremy Baker, de 21 anos, casaram-se com Brooklyn e Kristen Stutler, de 22 anos, no mesmo dia; casais planejam viver em apartamentos vizinhos Internacional|Do R7 21/03/2025 - 08h10 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casamento conjunto: irmãos gêmeos se casam com irmãs gêmeas nos EUA Reprodução/Instagram/@wildroots_photography

Dois irmãos gêmeos idênticos, Caleb e Jeremy Baker, ambos de 21 anos, casaram-se com as irmãs gêmeas Brooklyn e Kristen Stutler, de 22 anos, em uma cerimônia dupla em Buckeye, no Arizona, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (14).

O evento, que uniu os quatro jovens em uma celebração conjunta, foi seguido por uma lua de mel a quatro em um cruzeiro para o México, descrita por um dos noivos como um “sonho”.

Os casais, que se conheceram em 2016 em um grupo de jovens de uma igreja local, contaram ao jornal norte-americano Today que a amizade evoluiu para namoro cerca de cinco anos depois.

“Brooklyn veio até mim e disse, ‘Ei, eu também sou gêmeo’. E nós meio que nos demos bem imediatamente”, relembra Caleb.

‌



Em junho do ano passado, os irmãos decidiram dar o próximo passo e pediram as irmãs em casamento no mesmo dia, com apenas um minuto de diferença -- Caleb e Brooklyn à beira de um lago, e Jeremy e Kristen no topo de uma montanha.

Minutos depois, as irmãs fizeram uma ligação por vídeo para exibir seus anéis de diamante de 2,5 quilates com lapidação esmeralda. “Temos muita sorte”, comemorou Brooklyn.

‌



Casamento em dose dupla

A cerimônia foi planejada para garantir que cada casal tivesse seu momento especial. Primeiro, Caleb e Brooklyn trocaram votos. Logo em seguida, Kristen trocou rapidamente de roupa, vestiu seu vestido de noiva e celebrou sua união com Jeremy.

“Todos nós nos alinhamos para a minha cerimônia e a de Jeremy logo após o casamento de Brooklyn e Caleb”, relatou Kristen à imprensa. Os irmãos ainda serviram como padrinhos e damas de honra uns dos outros.

‌



A sintonia entre os casais é tamanha que eles optaram por uma lua de mel conjunta em um cruzeiro para o México. “Somos todos melhores amigos”, justificou Brooklyn.

“Na outra noite, eu queria jantar só eu e Brooklyn, mas eles estavam fazendo karaokê e ela queria ir com a irmã. Eu estava bem com isso. Entendo porque há momentos em que eu escolho Jeremy’, disse Caleb.

Atualmente, as irmãs trabalham como técnicas de farmácia na mesma unidade de uma empresa, enquanto os irmãos estudam cinema na Huntington University, no Arizona.

Os planos para o futuro incluem viver em apartamentos vizinhos, mantendo a proximidade que marcou a vida dos quatro. “Eles entendem nosso relacionamento mais do que qualquer outra pessoa”, disse Kristen.