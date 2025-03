Quem é a modelo ucraniana dada como desaparecida que foi encontrada em Dubai Maria Kovalchuk teria sido convidada para uma festa por dois homens dias antes de desaparecer Internacional|Do R7 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

No dia 19 de março, Maria foi encontrada ferida e sem qualquer documento, telefone ou pertences pessoais Reprodução/Redes Sociais

A modelo ucraniana Maria Kovalchuk, de 20 anos, foi localizada em estado grave à beira de uma estrada em Dubai, dez dias após seu desaparecimento.

Com múltiplas fraturas na coluna e nos membros, ela foi levada a um hospital, onde passou por diversas cirurgias. Seu quadro de saúde ainda é crítico, e ela permanece sem conseguir se comunicar.

Maria desapareceu em 9 de março, depois de contar a amigos que havia sido convidada para uma festa em um hotel por dois homens que se identificaram como profissionais do setor da moda. Em contato com a mãe, Anna, a jovem informou que passaria a noite na residência desses homens, mas não deu mais notícias após a mensagem.

A modelo tinha um voo programado para a Tailândia no dia 11 de março, mas não compareceu ao aeroporto. Preocupados com a ausência de informações, familiares e amigos acionaram as autoridades locais, e o caso passou a ser investigado. A imprensa ucraniana repercutiu amplamente o desaparecimento.

No dia 19 de março, Maria foi encontrada ferida e sem qualquer documento, telefone ou pertences pessoais. Fontes do jornal Daily Mail relataram que a jovem estava coberta de sangue quando foi socorrida. Até o momento, ela já passou por três cirurgias e, segundo sua mãe, precisou de um quarto procedimento.

Uma amiga da modelo, Angelina Doroshenkova, de 31 anos, revelou que também recebeu convite para a mesma festa, mas decidiu viajar à Rússia antes do evento. “Todos estamos torcendo pela recuperação dela e agradecemos a quem ajudou nas buscas”, declarou.

As autoridades aguardam que Maria recupere a consciência e a fala para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O caso segue sob investigação.