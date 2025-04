Chile cortará preços do cobre em sinal de desaceleração econômica global O acúmulo de estoques pelos EUA antes da blitz tarifária levou o preço do cobre a uma alta recorde nos mercado norte-americano Internacional|Do Estadão Conteúdo 05/04/2025 - 21h10 (Atualizado em 05/04/2025 - 21h10 ) twitter

Chile cortará preços do cobre em sinal de desaceleração econômica global

O Chile, o maior produtor mundial de cobre, está se preparando para cortar sua estimativa oficial de preço para 2025, outro sinal preocupante sobre as condições da economia global.

O governo chileno cortará o preço médio estimado de uma projeção atual de US$ 4,25 a libra neste ano para US$ 3,90 a US$ 4 a libra, de acordo com uma pessoa familiarizada com os cálculos preliminares.

O Chile publicará sua estimativa revisada de preço para 2025 no final de abril. O acúmulo de estoques pelos Estados Unidos antes da blitz tarifária levou o preço do cobre a uma alta recorde nos mercado norte-americano.

Os preços do cobre agora estão caindo junto com o petróleo e outras commodities em antecipação a uma desaceleração global.O Chile foi responsável por 24% da produção global de cobre no ano passado.

