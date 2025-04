Entenda por que tarifaço de Trump pode ser um ‘tiro no pé’ e levar a economia dos EUA à recessão

O pacote de tarifas anunciado por Donald Trump nesta semana, que aumenta impostos sobre produtos importados, pode resultar em prejuízos diretos para os próprios consumidores dos Estados Unidos — com aumento de preços, restrição de oferta e retaliações comerciais.



Em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (3), Larissa Wachholz, senior fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, afirma que há riscos de recessão na economia americana.



Ela explica que, ao contrário do que se espera, não é o governo alvo da tarifa que paga o valor, mas sim as empresas exportadoras. “No final das contas, esse preço mais elevado vai ser repassado ao preço final do produto e consequentemente ao consumidor”, diz.



Larissa exemplifica a situação com o aço brasileiro, que foi sobretaxado há algumas semanas. O material é usado como um ‘ingrediente’ para a produção de automóveis e construção civil, por exemplo. A medida que ele entra nos Estados Unidos mais caro desde a origem, haverá uma pressão inflacionária .



“Existe esse risco, mas não dá para afirmar o quão provável ele é, pois, como as empresas americanas serão bastante afetadas, é difícil imaginar que elas não tentarão algum acordo”, pondera.