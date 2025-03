China é principal ameaça militar e cibernética aos EUA, diz relatório de inteligência Avaliação apresentada ao Senado norte-americano nesta terça-feira (25) também aponta Rússia, Irã e Coreia do Norte como desafios para a segurança do país Internacional|Do R7 25/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h49 ) twitter

A China foi apontada como a principal ameaça militar e cibernética aos Estados Unidos pela diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, e por líderes de agências de segurança do país durante audiência no Comitê de Inteligência do Senado, nesta terça-feira (25).

O depoimento, que abordou ameaças globais, foi acompanhado da divulgação da Avaliação Anual de Ameaças, relatório que analisa e detalha os principais desafios globais à segurança do país.

O diretor do FBI, a Polícia Federal dos EUA, Kash Patel, e o diretor da CIA (Agência Central de Inteligência), John Ratcliffe, também testemunharam sobre ameaças globais durante a audiência.

O documento diz que a China possui capacidade de atingir os EUA com armas convencionais, comprometer infraestruturas americanas por meio de ataques cibernéticos e alcançar ativos no espaço, de acordo com a Reuters.

O relatório destaca ainda que a China continua investindo fortemente em inteligência artificial, aeronaves furtivas, armas hipersônicas e arsenais nucleares , disse Gabbard durante as declarações.

No início deste mês, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse que o país está preparado para enfrentar “qualquer tipo de guerra” contra os Estados Unidos , em resposta às crescentes tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump .

China dispara foguetes de longo alcance durante exercícios de treinamento Divulgação/Ministério da Defesa da China

A Rússia também foi classificada como um “competidor formidável” devido ao seu grande arsenal nuclear. O relatório aponta que o país, ao lado de Irã , Coreia do Norte e China, desafia os EUA com campanhas deliberadas para obter vantagens estratégicas.

A guerra na Ucrânia, segundo o documento, proporcionou à Rússia “uma riqueza de lições sobre combate contra armas e inteligência ocidentais em uma guerra em larga escala”, de acordo com a agência de notícias AP.

Gabbard disse que o Irã, embora não esteja atualmente desenvolvendo uma arma nuclear, tornou-se um fornecedor crucial de armamentos para a Rússia. Já a Coreia do Norte, segundo a diretora, mantém-se determinada em expandir suas capacidades militares para ameaçar os norte-americanos.

“Esses atores estão, em alguns casos, trabalhando juntos em diferentes áreas para atingir os interesses dos EUA”, disse Gabbard aos senadores, segundo a AP.

