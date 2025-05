China demonstra avanço militar e pretensões de domínio intercontinental, diz especialista

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (28) mostram dois dos bombardeiros mais avançados da China pousados nas disputadas Ilhas Paracel. O movimento é visto como um sinal de Pequim a outros países sobre sua capacidade militar. As aeronaves, já utilizadas em exercícios ao redor de Taiwan , são capazes de transportar mísseis de cruzeiro antinavio e lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares.



Em entrevista ao Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais, analisa o avanço tecnológico-militar da China e as reações do Ocidente frente às demonstrações de força. “O susto maior que o Ocidente levou foi agora nessas escaramuças, nessa mini guerra entre o Paquistão e a Índia ”, pontua.



“O Paquistão é um aliado chinês e comprou jatos ultra-modernos dos chineses. [...] A Índia recuou porque ficou evidente que a força paquistanesa estava mais preparada. O mundo inteiro percebeu o quanto a China tinha avançado em tecnologia militar, principalmente aviação. É este o sinal que preocupa”, diz Trevisan, que defende que as pretensões do país asiático vão além da proteção de fronteiras , e incluem domínio intercontinental.