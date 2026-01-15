China registra superávit comercial recorde em 2025 Exportações para mercados fora dos Estados Unidos dispararam; foco foi para o sudeste asiático, a África e a América Latina

A China divulgou nesta quarta-feira (14) um superávit comercial recorde de quase US$ 1,2 trilhão (R$ 6,4 trilhões, na cotação atual) em 2025. As exportações para mercados fora dos Estados Unidos dispararam. Produtores têm tentado ganhar escala global e resistir à pressão comercial da administração Trump.

Eles mudaram o foco para o sudeste asiático, a África e a América Latina. Isso ajudou a amortecer a economia contra as tarifas dos Estados Unidos e as tensões com Washington.

Exportações chinesas de dezembro cresceram 6,6% na comparação anual, acima das previsões Reprodução/Record News

Pequim passará a enfrentar mais desafios em 2026, isso porque capitais ao redor do mundo passaram a se preocupar mais com as práticas comerciais da China e com o excesso de capacidade. As exportações de dezembro cresceram 6,6% na comparação anual, acima das previsões, e aceleraram em relação ao número de novembro. As importações subiram 5,7%.

Economistas esperam que a China continue ganhando participação no mercado global neste ano, impulsionada por empresas nacionais que instalam polos de produção no exterior para enfrentar tarifas dos Estados Unidos e da União Europeia.

Mas Pequim ainda enfrenta novas dúvidas sobre por quanto tempo conseguirá compensar uma crise no setor imobiliário e a demanda doméstica fraca, enviando produtos baratos para outros mercados.

