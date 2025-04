China será taxada em mais 50% se não recuar de retaliação até meio-dia de terça, diz Trump Presidente dos EUA dá ultimato à nação asiática após governo chinês anunciar taxa adicional de 34% sobre produtos norte-americanos Internacional|Do R7 07/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h07 ) twitter

Trump diz que não pensa em pausar tarifaço Daniel Torok/Official White House Photo - 7.4.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China tem até o meio-dia desta terça-feira (8), no horário de Washington, para retirar a taxação extra de 34% a produtos importados dos EUA anunciada em retaliação ao tarifaço da semana passada. Caso isso não ocorra, ele disse que os Estados Unidos vão ampliar o imposto sobre produtos chineses em 50%.

“A China, como você sabe, contra minha declaração, eles colocaram uma tarifa de 34% acima do que suas tarifas ridículas já eram, e eu disse que se essa tarifa não for removida até amanhã, ao meio-dia, nós colocaremos uma tarifa de 50% acima das tarifas que colocamos”, afirmou Trump nesta segunda-feira (7).

Segundo o presidente dos EUA, a China se tornou um país rico “por causa de pessoas que estavam na Casa Branca que permitiram que isso acontecesse”.

Trump destacou que não pensa em retirar as tarifas anunciadas por ele na semana passada contra 185 países e blocos econômicos. “Não estamos olhando para isso. Temos muitos, muitos países que estão vindo para negociar acordos conosco, e em certos casos, eles pagarão tarifas substanciais. Serão acordos justos”, comentou.

“Pode haver tarifas permanentes, e também pode haver negociações, porque há coisas que precisamos além das tarifas. Precisamos de fronteiras abertas”, ressaltou o presidente dos EUA.

No tarifaço divulgado na semana passada, o presidente norte-americano fixou uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países, mas cada nação teve uma taxa específica. Sobre os produtos importados da China, a taxa é de 34%.

Trump comentou que “as tarifas tornarão este país muito rico”. “Somos ricos de qualquer maneira, mas somos ricos de uma certa maneira. Temos US$ 36 trilhões em dívidas. Quero me livrar disso e podemos fazer isso rapidamente com acordos adequados” disse.

