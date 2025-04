Disputa entre EUA e China pode decidir o futuro da economia brasileira

Em entrevista ao Jornal da Record News , nesta sexta-feira (4), o professor de economia Lucas Ferraz comenta a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China , após a resposta chinesa de tarifar em 34% produtos americanos ao "tarifaço" de Donald Trump.



Segundo Ferraz, o conflito entre as duas potências é uma "janela de oportunidade" para o Brasil , no qual o país pode se fortalecer economicamente.



Caso o conflito comercial se estenda, os Estados Unidos podem depender de produtos industrializados do Brasil, firmando uma parceria e alavancando a economia. Entretanto, se houver um acordo entre os dois países, a China pode virar um parceiro agrícola forte e dificultar o mercado.



Para o professor, as tarifas impostas podem impactar a economia global e afetar o mercado pelo resto do ano: "Se houver uma escalada muito forte, uma sequência de retaliações e uma série de países subindo tarifas, teremos menor crescimento global e demanda", diz Lucas Ferraz.