Chinês tem intestino destruído ao tentar simular dores do parto O homem recebeu choques elétricos cada vez mais fortes no estômago por três horas Internacional|Do R7 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 )

Aparelho usado para simular dores do parto Reprodução/kknews.cc

Um homem se submeteu a um teste que simula as dores do parto, em Henan, na China. A ideia era atender a um pedido da noiva.

Mas deu tudo errado. Ao final, o jovem teve o intestino necrosado, que foi retirado por meio de cirurgia, o casamento foi desmarcado e a noiva está sendo processada.

Segundo o China Times , o noivo, que não teve a identidade revelada, foi relutante em aceitar o pedido. O teste ocorreu em uma maternidade administrada pela irmã da noiva. Usando um aparelho de estimulação elétrica projetado especificamente para simular a dor de um parto, a mulher submeteu o noivo a choques elétricos cada vez mais fortes no estômago por três horas.

“Meu namorado começou a se sentir mal a partir do nível 8. No nível 10, não conseguia evitar de xingar. No nível 12, ele estava suando e respirando de forma ofegante devido à dor intensa. No final da experiência, ele estava exausto e seu estômago estava duro como uma tábua”, escreveu a mulher em uma rede social chinesa.

A repercussão foi imediata e vários usuários apontaram o exagero da experiência. “Eles estão causando problemas sem motivo”, “eles deveriam arcar com as consequências por fazerem uma coisa tão imprudente” e “eles estão entediados?” foram alguns dos comentários dos internautas.

O noivo começou a vomitar logo após o teste e ainda passou mais alguns dias com dores abdominais. Uma semana depois, sua condição piorou e ele foi levado às pressas ao hospital. Foi quando se descobriu que seu intestino delgado havia necrosado e teria que ser removido.

Quando a mãe do namorado descobriu, ficou furiosa e cancelou o casamento. Ela também processou a noiva e a avisou para não visitá-lo no hospital.