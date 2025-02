Choque de aviões em Seattle: colisão interrompe voos e assusta passageiros Incidente entre aeronaves interrompe operações no Aeroporto de Seattle; Delta realoca passageiros e investigações estão em andamento Internacional|Do R7 06/02/2025 - 08h41 (Atualizado em 06/02/2025 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aviões da Japan Airlines e Delta colidem no Aeroporto de Seattle Reprodução vídeo

Na manhã desta quarta-feira (5), um incidente envolvendo duas aeronaves no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma causou a interrupção temporária de parte das operações no local. Um Boeing 787-9 da Japan Airlines colidiu com um Boeing 737-800 da Delta Airlines enquanto realizava o procedimento de taxiamento.

De acordo com imagens registradas no aeroporto, a asa do avião da Japan Airlines, significativamente maior, cortou parte do estabilizador vertical da aeronave da Delta. O impacto ocorreu por volta das 10h40 no horário local (15h40 em Brasília), conforme divulgado pela agência de notícias Reuters.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) confirmou que a colisão levou à suspensão de algumas atividades no aeroporto por motivos de segurança. O Boeing 737-800 da Delta estava com 142 passageiros a bordo e se preparava para decolar rumo a Puerto Vallarta, no México. No momento do impacto, a aeronave aguardava o procedimento de degelo, necessário para garantir a segurança dos voos em temperaturas frias.

Por outro lado, o Boeing 787-9 da Japan Airlines havia acabado de chegar de Tóquio e estava em deslocamento na pista quando atingiu a outra aeronave. Apesar do incidente, a Delta informou que não houve feridos entre os passageiros e a tripulação. A companhia aérea também comunicou que providenciaria outro avião para levar os passageiros ao destino final.

‌



A empresa norte-americana declarou à Reuters que está cooperando com as investigações conduzidas pela FAA e outras autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, a Japan Airlines não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Casos como esse são raros, mas destacam a complexidade das operações em grandes aeroportos, onde dezenas de aeronaves se movimentam simultaneamente em solo. Especialistas apontam que fatores como visibilidade reduzida, erro humano ou falhas de comunicação entre a torre de controle e os pilotos podem contribuir para esse tipo de incidente.

‌



As investigações agora devem determinar as causas exatas da colisão e se houve falhas operacionais que possam levar a mudanças nos protocolos de segurança para evitar novos episódios semelhantes no futuro.