Cientistas coletam 15 mil litros de urina para produzir cerveja na Suécia Iniciativa sustentável usa resíduo líquido como fertilizante natural para cevada; objetivo é reduzir dependência de produtos químicos Internacional|Do R7 07/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h01 )

Uma iniciativa inusitada na ilha de Gotland, na Suécia, está transformando urina humana em fertilizante para produção de cerveja. Durante uma festa local, cientistas coletaram cerca de 15 mil litros do resíduo líquido para a fabricação da bebida.

O processo, liderado por pesquisadores da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas (SLU), busca criar um fertilizante natural e sustentável para diminuir a dependência de produtos químicos.

Segundo o portal local Sweden Herald, uma empresa instalou dez banheiros químicos, todos com telas especiais que separam a urina, na tradicional Noite de Walpurgis, festa que marca o início da primavera na Europa.

Toda a urina dos frequentadores do evento que foi coletada agora será tratada e usada pelos pesquisadores da SLU como adubo em campos de cevada maltada, um ingrediente essencial para a fabricação de cervejas.

“Obtemos um bolo com os sais. Então podemos moer e granular até que se transformem em pellets de fertilizante que podem ser usados em máquinas convencionais que os agricultores já possuem”, disse Björn Vinnerås, professor da universidade, à rádio sueca P4 Uppland.

A urina coletada é processada para remover 95% da água, processo que origina um concentrado que, depois, é convertido em fertilizante granulado por uma empresa envolvida na pesquisa.

Segundo a companhia, esse material contém 80% dos nutrientes descartados no vaso sanitário, que, se não tratados, podem poluir a atmosfera e corpos d’água.

“A urina é um recurso que sempre iremos produzir. Por isso, é uma fonte confiável e local de fertilizante, capaz de garantir a segurança alimentar em tempos incertos”, disse a empresa em um comunicado.

O fertilizante será aplicado em 1,5 hectare de terras em Gotland – equivalente a cerca de três campos de futebol – para cultivar cevada maltada. “Não é muito de uma perspectiva agrícola, mas é um começo”, disse Vinnerås.

A previsão é de que, em 2027, cervejarias locais produzam cerveja com a cevada cultivada a partir da urina coletada neste ano.

A iniciativa também busca reduzir a dependência de fertilizantes artificiais, que, segundo especialistas citados pelo jornal britânico Daily Star, poluem fontes de água, degradam o solo e afetam a qualidade de ingredientes como cevada e lúpulo, comprometendo o sabor e o aroma da cerveja.

