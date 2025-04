Conheça o navio de guerra que virou atração na Suécia e passa por uma restauração milionária

O Vasa, um navio de guerra com quase 400 anos , é uma das principais atrações turísticas de Estocolmo, capital da Suécia. Este emblemático barco, que afundou logo após sua viagem inaugural, foi resgatado do fundo do mar em 1961 e, desde então, tem sido alvo de uma restauração minuciosa e milionária.



Atualmente, o projeto de restauração do Vasa alcançou um estágio crucial com a instalação de uma nova estrutura metálica para reforçar seu casco. A recuperação será realizada em três fases: a primeira inclui uma estrutura externa de suporte para estabilizar o navio; a segunda, uma estrutura interna para suportar seu peso e preservar sua integridade; e a terceira, a correção da inclinação do Vasa, que está voltado para a esquerda.



Com um investimento que varia entre 14 milhões e 19 milhões de dólares, a restauração do Vasa deverá ser concluída até 2028, ano que marcará o 400º aniversário do naufrágio do navio .