Migração de alces vira fenômeno televisivo na Suécia com milhões de fãs Programa acompanha ao vivo a ida dos animais rumo aos pastos de verão no norte do país Internacional|Do R7 17/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h23 )

Programa atingiu 9 milhões de espectadores em toda a Suécia no ano passado Reprodução/SVT

Esqueça os reality shows, novelas, séries ou programas jornalísticos. O grande programa de TV do momento na Suécia é a transmissão ao vivo da migração anual dos alces, intitulada “Den stora älgvandringen” (ou A Grande Migração dos Alces, em português). A série mostra, sem interrupções, o percurso dos animais rumo aos pastos de verão, encantando milhões de telespectadores com cenas de natureza calma e sem roteiros artificiais.

Transmitido pela emissora pública SVT, o programa estreou na terça-feira (15) e ficará no ar por 20 dias consecutivos. A migração é acompanhada por drones e câmeras remotas instaladas ao longo da rota natural dos alces, que inclui travessias por florestas e pelo rio Ångerman. Essa jornada milenar dos animais é documentada em tempo real, com foco na experiência imersiva.

Desde sua estreia em 2019, a audiência do programa só cresceu. No primeiro ano, atraiu cerca de um milhão de espectadores, e no ano passado esse número chegou a 9 milhões. A base de fãs é extremamente dedicada, com pessoas que afirmam não dormir para não perder a aparição de nenhum alce.

Nas redes sociais, o fenômeno também ganha força. Um grupo no Facebook dedicado ao programa já ultrapassou 78 mil membros, onde os fãs compartilham a tela de suas TVs quando os alces aparecem. A transmissão se tornou parte da rotina de muitos suecos, que mantêm a TV ligada mesmo nos momentos mais monótonos à espera da chegada dos animais.

O programa é exemplo de uma tendência chamada “slow TV”, que oferece uma alternativa ao ritmo acelerado das produções tradicionais. Sem tramas, esse tipo de show proporciona uma experiência contemplativa da natureza, semelhante a outras transmissões populares como as câmeras ao vivo de pandas e águias nos Estados Unidos.

Para Johan Erlag, gerente de projeto da SVT, o sucesso do programa reflete uma reação ao estresse da vida moderna e das redes sociais.

Devido ao clima mais quente este ano, a equipe teve que iniciar as filmagens uma semana antes do previsto, pois a migração começou mais cedo. Ainda assim, os produtores garantem que há muito tempo para acompanhar a jornada, já que ainda restam semanas de transmissão ao vivo.

O fenômeno cultural do programa vai além do entretenimento. O show conecta o público com a natureza e reforça a identidade cultural sueca, demonstrando como um evento aparentemente simples pode conquistar corações e mentes em um mundo cada vez mais acelerado.

