Cobra cai do teto e aterrissa na bebida de mulher em restaurante nos EUA Proprietário do estabelecimento acredita que o animal tenha entrado no local por meio da ventilação Internacional|Do R7 29/04/2025 - 15h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cliente afirmou que não pretende comer fora tão cedo após o episódio Reprodução/YouTube - @WRIC ABC 8News

Uma mulher foi surpreendida por uma cobra bebê que caiu do teto e foi parar em sua margarita enquanto ela estava em um restaurante no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O caso inusitado aconteceu em 16 de abril, no Patron Mexican Restaurant and Cantina, no Condado de Henrico.

Carletta Andrews contou que havia acabado de comer e se preparava para tomar mais um gole da bebida quando sentiu algo bater em sua testa. “Olhei para o meu marido e perguntei: ‘O que foi isso?‘. Quando me virei, vi a cobra na minha margarita”, disse à emissora WRIC-TV.

Segundo ela, o animal ainda se mexia e chegou a se enrolar no canudo. Funcionários do restaurante tentaram removê-la com um pedaço de pau, mas foi um outro cliente quem acabou tirando a cobra com as próprias mãos e a levou para fora.

“Saí tremendo, traumatizada”, relatou Andrews, que recusou a oferta do restaurante para trocar de mesa e preferiu ir embora. Ela afirmou que não pretende comer fora tão cedo.

‌



O proprietário do restaurante acredita que a cobra tenha entrado no local por meio do sistema de ventilação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp