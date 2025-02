Colômbia aceita imigrantes ilegais deportados, e EUA anuncia que não vai impor tarifas No domingo Colômbia havia anunciado a proibição da entrada de imigrantes deportados pelos EUA Internacional|Do Estadão Conteúdo 27/01/2025 - 08h18 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h13 ) twitter

Gustavo Petro, presidente da Colômbia Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.11.2024

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado na madrugada desta segunda-feira (27) (pelo horário de Brasília) que o governo da Colômbia concordou “com todos os termos” do presidente Donald Trump e irá receber os imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos, sem qualquer “limitação ou demora”.

No domingo (26), a Colômbia havia anunciado a proibição da entrada de imigrantes colombianos deportados pelos Estados Unidos. Em resposta, Trump prometeu impor imediatamente tarifas de 25% sobre produtos colombianos vendidos aos EUA. Leavitt disse que as ordens para impor as tarifas serão “mantidas em reserva e não assinadas”, mas que Trump manteria restrições de visto para oficiais colombianos e inspeções alfandegárias aprimoradas de bens do país, “até que o primeiro carregamento de deportados colombianos seja retornado com sucesso”.

O governo colombiano se manifestou em seguida, dizendo que considera o assunto como “superado”. “Superamos o impasse com o governo dos Estados Unidos,” disse o Ministro das Relações Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. “Continuaremos a receber colombianos que retornam como deportados, garantindo-lhes condições dignas como cidadãos sujeitos a direitos”, afirmou.

Murillo acrescentou que o avião presidencial do país sul-americano está disponível para facilitar o retorno dos migrantes que deveriam chegar horas antes nos aviões militares dos EUA.

Fonte: Associated Press.