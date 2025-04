Comerciante tenta vender galo pintado de verde como papagaio no Paquistão Em seu anúncio, o vendedor afirmava que a ave tinha o ‘hábito incomum’ de cantar ao amanhecer Internacional|Do R7 02/04/2025 - 17h58 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h58 ) twitter

Legislação paquistanesa prevê penalidades para práticas comerciais enganosas Reprodução/Redes Sociais

Um comerciante de Karachi, no Paquistão, gerou repercussão nas redes sociais ao anunciar um galo pintado de verde como se fosse um papagaio. O anúncio, publicado em uma plataforma de classificados, oferecia a ave por 6.500 rúpias paquistanesas (cerca de R$ 150) e chamava atenção para seu “hábito incomum” de cantar ao amanhecer — característica que acabou desmascarando a fraude.

Compradores atentos notaram que o suposto papagaio apresentava traços típicos de um galo, o que levou à rápida identificação do engano.

Fraudes desse tipo são recorrentes em mercados informais e plataformas de comércio online, onde a fiscalização é limitada. Especialistas alertam que consumidores devem redobrar a atenção ao adquirir animais, verificando detalhes como aparência, comportamento e histórico de venda do anunciante.

A legislação paquistanesa prevê penalidades para práticas comerciais enganosas, mas a aplicação das regras pode ser dificultada pela falta de fiscalização em ambientes digitais.

