Como a ciência pode te ajudar a descobrir se está satisfeito com o seu relacionamento Escala de Valentim, uma ferramenta cientificamente validada, mede satisfação de parceiros em relação à confiança, proximidade emocional e comunicação Internacional|Do R7 15/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 15/02/2025 - 13h39 )

Escala é embasada por pesquisa feita por psicólogos da Universidade de Estocolmo, na Suécia Divulgação/Universidade de Estocolmo

Já parou para pensar se você está satisfeito com o seu relacionamento? Essa pergunta pode ser um mistério. Afinal, como é que se mede a saúde de uma relação amorosa? Bem, os casais agora podem pedir ajuda à ciência para descobrir a resposta.

Pesquisadores da Universidade de Estocolmo, na Suécia, desenvolveram a Escala de Valentim, uma ferramenta cientificamente validada que mede, em apenas sete perguntas, a satisfação dos parceiros em relação à confiança, proximidade emocional e comunicação dentro do relacionamento.

A ferramenta, que pode ser acessada gratuitamente pela internet , é embasada por uma extensa pesquisa publicada na última segunda-feira (10) na revista científica Cognitive Behavior Therapy, que, como o nome sugere, compila artigos sobre terapias cognitivo-comportamentais.

Segundo Per Carlbring, professor de psicologia na Universidade de Estocolmo e líder do estudo, a escala fornece uma visão rápida do estado da relação, sem necessidade de entrevistas longas e complexas.

O que a pesquisa disse?

A pesquisa apresenta os resultados de outros dois estudos anteriores que investigaram a confiabilidade das conclusões fornecidas pela Escala de Valentim.

O primeiro estudo se concentrou em analisar a estrutura da escala e ver se ela realmente mede aquilo que se propõe a medir. Os pesquisadores avaliaram os resultados dos testes de 851 pessoas. E confirmaram que o método realmente avalia os aspectos prometidos.

Já o segundo estudo quis confirmar os resultados da primeira pesquisa e verificar se a escala funciona bem em diferentes contextos. Ou seja, os pesquisadores queriam ter certeza de que a ferramenta seria útil em situações variadas, incluindo casais com características diferentes, como pessoas com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Neste estudo, participaram 527 pessoas. Ele mostrou que a escala ainda é confiável, mesmo em casais com esse tipo de diagnóstico. Isto é, ela pode ser útil para uma grande diversidade de casais, não importa o contexto ou as dificuldades específicas que possam ter.

Como funciona o teste?

A Escala de Valentim consiste em um questionário simples com sete perguntas que abordam temas essenciais como confiança, proximidade emocional e resolução de conflitos:

Questões: as perguntas são formuladas para medir o quanto o casal está satisfeito com o relacionamento. São tópicos como a confiança mútua, a intimidade emocional e a capacidade de lidar com desentendimentos.

as perguntas são formuladas para medir o quanto o casal está satisfeito com o relacionamento. São tópicos como a confiança mútua, a intimidade emocional e a capacidade de lidar com desentendimentos. Pontuação: as respostas são somadas para gerar uma pontuação de 0 a 21. Geralmente, quanto maior a pontuação, mais saudável e satisfatório é o relacionamento. Uma pontuação de 14 ou mais é associada a um relacionamento saudável.

A escala não diz se o relacionamento vai dar certo ou não, mas serve como uma maneira prática de avaliar o estado atual e estimular um diálogo construtivo sobre a relação. Ela pode ser usada também por terapeutas para monitorar o progresso de casais ao longo do tempo.

Reflexão e diálogo

Os pesquisadores enfatizam que o teste não deve ser visto como um veredicto final sobre o futuro da relação, mas como um incentivo à comunicação e à reflexão conjunta.

“Se o resultado levantar preocupações, pode ser uma boa ideia conversar sobre o que está por trás das respostas”, escreveu Carlbring, autor do estudo. “Faça o teste como um passo para se aproximar mais do seu parceiro”.

De acordo com o cientista, a ideia principal é que o teste seja visto como um primeiro passo para que os parceiros se aproximem. Então, em vez de enxergar os resultados como uma sentença, eles devem ser encarados como um ponto de partida para conversas e ações que fortaleçam a relação.