Como a lama do fundo do mar pode revelar segredos sobre o Oceano Antártico Cientistas coletam sedimentos na Península Antártica para estudar impactos da atividade humana e relação entre oceanos e clima Internacional|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 )

Pesquisadores coletam tubos de lama em uma das regiões mais ricas em vida marinha da Antártida Divulgação/Elisenda Balleste

Uma equipe internacional de cientistas quer usar a lama do fundo do mar para desvendar segredos sobre o Oceano Antártico e entender como a atividade humana, incluindo a caça industrial de baleias, afetou o meio ambiente. As informações são da rede britânica BBC e do site especializado Jollof Mash.

No início deste ano, os pesquisadores usaram uma perfuratriz especial acoplada a um navio para extrair mais de 40 núcleos de sedimentos a até 500 metros de profundidade.

Esses tubos de lama, coletados em uma das regiões mais ricas em vida marinha da Antártida, são como “livros de história”, segundo a pesquisadora principal, Elisenda Balleste, da Universidade de Barcelona.

“As camadas de sedimentos guardam registros do que vive nos mares hoje, do que vivia no passado e evidências do impacto humano”, disse a cientista à BBC.

Os núcleos foram congelados e transportados para Barcelona, onde serão analisados em laboratórios de diversas instituições pelo mundo. Os cientistas vão datar as camadas, estudar a vida microbiana, medir níveis de poluição e calcular o carbono armazenado na lama.

A pesquisa faz parte do projeto Convex Seascape Survey, que reúne universidades globais para investigar a conexão entre oceanos e clima.

“Antes de 1950, sem monitoramento na Antártida, núcleos de sedimentos e gelo eram as únicas formas de entender mudanças climáticas e físicas ao longo do tempo”, disse Claire Allen, oceanógrafa do instituto Pesquisa Antártica Britânica (BAS), sobre a importância dos sedimentos.

As amostras, mantidas a -80°C para preservar o material genético, serão usadas em análises de DNA ambiental, uma técnica que permite identificar traços genéticos no ambiente. Carlos Preckler, da Universidade King Abdullah, na Arábia Saudita, lidera essa etapa.

Ele foca no impacto da caça às baleias, proibida na década de 1980. A ideia é medir quanto carbono as baleias, por seu tamanho e ciclo de vida, armazenam no fundo do mar, ajudando a mitigar o aquecimento global.

O carbono é essencial para a história, porque, quando liberado na atmosfera como dióxido de carbono, ele retém o calor como um cobertor, impulsionando o aquecimento global. “Podemos medir o DNA das baleias e o carbono nos sedimentos para entender o que mudou após a caça industrial”, disse Preckler à BBC.

