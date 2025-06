Conheça a primeira mulher à frente do MI6, serviço de inteligência britânico Blaise Metreweli liderará o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, responsável por ações no exterior Internacional|Do R7 16/06/2025 - 19h44 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h44 ) twitter

Blaise Metreweli iniciou sua trajetória na inteligência em 1999 Reprodução/X

Pela primeira vez em 116 anos, o serviço secreto britânico terá uma mulher no comando. Blaise Metreweli foi nomeada chefe do MI6, a principal agência de inteligência do Reino Unido, responsável por operações no exterior. Ela assume o cargo em outubro, no lugar de Richard Moore, que liderou a organização pelos últimos cinco anos.

Metreweli é atualmente diretora de tecnologia da agência e tem quase 26 anos de carreira na inteligência britânica. Ao longo desse período, atuou em operações na Europa e no Oriente Médio e também ocupou cargos no MI5, responsável pela segurança interna do Reino Unido.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou a nomeação e classificou a escolha como histórica, destacando que o país enfrenta ameaças em níveis sem precedentes. Starmer ressaltou a importância dos serviços de inteligência no combate a ciberataques, espionagem e na proteção dos interesses britânicos no exterior.

Formada em antropologia pela Universidade de Cambridge, Metreweli iniciou sua trajetória na inteligência em 1999, após se candidatar inicialmente a uma vaga na diplomacia britânica. Fluente em árabe, ela tem experiência em zonas de conflito e foi responsável por missões no Oriente Médio.

‌



Durante sua carreira, Metreweli também liderou a diretoria que monitora ameaças de Estados como Rússia, China e Irã. Recentemente, atuava como responsável pela área de inovação e tecnologia da agência, função equivalente à personagem “Q”, dos filmes de James Bond.

Metreweli destacou que se sente honrada por assumir o comando do MI6 e afirmou que seguirá comprometida com a missão de proteger o Reino Unido e colaborar com aliados internacionais.

‌



“Sinto-me orgulhosa e honrada por terem me pedido para dirigir o serviço. O MI6 desempenha um papel vital na manutenção da segurança do povo britânico e na promoção dos interesses do Reino Unido no estrangeiro”, afirmou Metreweli.

O desafio da nova chefe, segundo Starmer, inclui fortalecer as relações com agências parceiras em um cenário global considerado o mais instável das últimas décadas, marcado por tensões no Oriente Médio, aumento das ameaças cibernéticas e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

