Conheça Palmerston, o principal gato diplomata do Reino Unido Ex-chefe de caça-ratos do Ministério das Relações Exteriores saiu da aposentadoria na terça-feira (4) para um novo emprego nas Bermudas Internacional|Do R7 06/02/2025 - 15h39 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça Palmerston, o principal gato diplomata do Reino Unido Reprodução/X/@DiploMog

O famoso gato diplomata Palmerston está de volta à vida pública. O ex-chefe de caça-ratos do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido deixou a aposentadoria para assumir um novo posto: agora, ele é o consultor de relações felinas do novo governador das Bermudas, Andrew Murdoch.

O retorno de Palmerston foi anunciado na terça-feira (4), em uma publicação da conta oficial do gato no X, quatro anos após ele ter se despedido da vida diplomática para desfrutar de uma rotina “mais tranquila no campo”.

“Diplomacia e um papel perfeito me tiraram da aposentadoria. Acabei de começar a trabalhar como consultor de relações felinas (semi-aposentado) para o novo governador das Bermudas. Tenho estado ocupado conhecendo bermudenses muito acolhedores”, diz o post.

Diplomacy and a purr-fect role have lured me out of retirement. I’ve just started work as feline relations consultant (semi-retired) to the new Governor of Bermuda. I’ve been busy meeting very welcoming Bermudians @TheRoyalGazette @FCDOGovUK pic.twitter.com/v8BM548P2l — Palmerston (@DiploMog) February 4, 2025

Andrew Murdoch, que já trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, adotou Palmerston após a aposentadoria do felino. O gabinete do novo governador disse no Flickr que o “primeiro diplomata felino” comparecerá apenas a reuniões que considerar relevantes e continuará aproveitando seus “merecidos cochilos”.

‌



Vida como diplomata

Palmerston chegou ao Ministério das Relações Exteriores em 2016, vindo de um famoso abrigo londrino chamado Battersea. Em pouco tempo, conquistou os funcionários do governo.

O felino ganhou notoriedade pelo desempenho na caça aos ratos e pela boa interação com diplomatas e chefes de Estado -- embora não tenha um bom relacionamento com o vizinho Larry, o gato residente do escritório do primeiro-ministro do Reino Unido.

‌



Apesar de ter deixado a residência oficial do governo britânico, Larry permanece no cargo de caça-ratos do Gabinete do Governo desde 2011, servido sob seis primeiros-ministros nesse período.

Palmerston posando para foto em seu emprego nas Bahamas Reprodução/X/@DiploMog

A volta de Palmerston ao serviço diplomático foi celebrada por seus seguidores nas redes sociais, incluindo Simon McDonald, ex-funcionário de alto escalão do Ministério das Relações Exteriores.

‌



McDonald comentou que muitas pessoas acreditavam que Palmerston havia falecido após sua aposentadoria. “Mas agora existe uma prova de vida diretamente das Bermudas”, disse em uma publicação no X.

Bermuda, a British Overseas Territory, is a beautiful archipelago of islands in the Atlantic Ocean. It’s approximately 21 square miles of land and 640 miles from the east coast of the US. Thanks to Sally at Fetchapet for taking care of me on my travels❤️ pic.twitter.com/MIvFdltiny — Palmerston (@DiploMog) February 4, 2025

Bermuda é um Território Ultramarino Britânico formado por 181 ilhas no Oceano Atlântico. Seu governador é nomeado pelo governo do Reino Unido e exerce funções cerimoniais, além de responsabilidades constitucionais e de segurança no arquipélago.

Durante sua nova função, Palmerston continuará a desempenhar um papel simbólico para a diplomacia britânica, reforçando seu status como um dos gatos mais influentes do Reino Unido.