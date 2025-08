Ministro israelense prioriza situação de reféns em reunião da ONU Conselho de Segurança discute crise após vídeos divulgados pelo Hamas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ações do Hamas prejudicam discussões sobre criação do Estado palestino, diz especialista

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, destacou a urgência da situação dos reféns em Gaza na agenda global durante uma coletiva de imprensa antes de partir para Nova York. Ele participará de uma sessão do Conselho de Segurança da ONU convocada após a divulgação de vídeos mostrando reféns israelenses em condições desumanas pelo grupo Hamas e a Jihad Islâmica.

O analista Vladimir Feijó comentou que as ações do Hamas prejudicam a imagem global sobre a criação do Estado palestino, enfatizando que o grupo prioriza seus próprios interesses, usando civis como escudos humanos. A divulgação das imagens esfriou o apoio internacional ao reconhecimento do Estado palestino, complicando ainda mais as negociações na região.

Assista ao vídeo - Ações do Hamas prejudicam discussões sobre criação do Estado palestino, diz especialista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!