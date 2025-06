Coreia do Norte inaugura novo resort de praia, mas mantém turismo internacional restrito Complexo ocupa uma faixa de quatro quilômetros e inclui hotéis, restaurantes, lojas e parque aquático Internacional|Do R7 26/06/2025 - 08h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h03 ) twitter

Lançamento do resort busca incentivar a cultura turística norte-coreana Divulgação/KCNA

A Coreia do Norte abriu oficialmente nesta quinta-feira (26) o resort de Wonsan Kalma, na costa leste do país, com expectativa de atrair até 20 mil visitantes por ano. O complexo turístico foi lançado seis anos após a conclusão das obras, mas por enquanto ficará restrito apenas a visitantes domésticos.

A cerimônia contou com a presença do líder do regime, Kim Jong-un, acompanhado da esposa Ri Sol-ju e da filha Kim Ju-ae. A visita marcou a primeira aparição pública da primeira-dama desde o início do ano.

Kim Jong-un descreveu o resort como um dos grandes feitos do país no ano e defendeu o investimento como parte de uma estratégia para desenvolver a cultura turística norte-coreana.

Some more pictures of the DPRK's Wonsan-Kalma resort pic.twitter.com/MFVvbyYvaP — KFA-UK (@Korea_Friend_UK) June 26, 2025

De acordo com a agência de notícias do país, o líder “expressou a crença de que a onda de felicidade gerada na área turística costeira de Wonsan Kalma fortaleceria sua reputação como um resort turístico-cultural de nível mundial”.

O resort ocupa uma faixa de quatro quilômetros de praia e inclui hotéis, restaurantes, lojas, parque aquático e áreas esportivas. Localizado em uma cidade com histórico de testes de mísseis e que abriga propriedades das elites do país, o empreendimento é visto como uma tentativa de diversificar a economia nacional, fortemente impactada por sanções internacionais e pelo isolamento autoimposto durante a pandemia.

Apesar da inauguração, o turismo estrangeiro na Coreia do Norte continua limitado. Após reabrir parcialmente as fronteiras em 2023, o país autorizou apenas grupos restritos de visitantes, principalmente da Rússia e da China. Recentemente, turistas ocidentais chegaram a entrar no país, mas o acesso foi suspenso sem justificativa semanas depois.

Especialistas afirmam que, embora o resort possa ter apelo entre os moradores locais, dificilmente atrairá grande interesse de estrangeiros. Agências de turismo classificam Pyongyang, a zona desmilitarizada e locais históricos como os destinos mais procurados por quem visita o país. Ainda assim, operadores que trabalham com viagens à Coreia do Norte veem Wonsan como uma curiosidade que pode interessar a um público de nicho atraído por destinos pouco convencionais.

A inauguração do resort ocorre no momento em que Coreia do Norte e Rússia estreitam laços, com reabertura de uma rota ferroviária entre Pyongyang e Moscou e a presença de turistas russos em partes do país. Ainda não há previsão de quando ou se Wonsan Kalma será aberto a visitantes internacionais.

