Coreia do Norte moderniza e expande fábrica de mísseis intercontinentais Ampliação pode estar vinculada ao desenvolvimento de combustível líquido para satélites de reconhecimento militar Internacional|Do R7 03/04/2025 - 16h37 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última visita confirmada de Kim Jong-un ao local ocorreu em janeiro de 2023 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

A Coreia do Norte retomou e ampliou a construção de um complexo de produção de mísseis, em um movimento que sinaliza a fase final do plano quinquenal de desenvolvimento de armas do ditador Kim Jong-un. Imagens de satélite da empresa Planet Labs indicam que a modernização da Fábrica de Máquinas Thaesong, próxima a Pyongyang, está em andamento, com expansão das instalações subterrâneas e novos prédios em construção.

Os trabalhos no local foram iniciados em julho do ano passado, mas sofreram uma pausa entre dezembro e meados de março. No entanto, novas imagens da Planet Labs mostram que a obra foi retomada na segunda semana de março, com a construção de prédios adicionais. Entre os dias 23 e 28 de março, um edifício de produção foi demolido, possivelmente para dar lugar a instalações mais modernas.

Embora o objetivo exato da expansão não esteja claro, analistas apontam que a área ocidental da fábrica abrigou no passado linhas de produção de motores de combustível líquido para mísseis de longo alcance ou foguetes transportadores de satélites.

Outro complexo da mesma fábrica já foi palco de inspeções de ogivas nucleares e montagem de mísseis intercontinentais (ICBMs), sendo frequentemente mencionado na mídia estatal norte-coreana.

‌



A última visita confirmada de Kim Jong-un ao local ocorreu em janeiro de 2023, quando a TV estatal divulgou uma imagem do líder acompanhado da filha em uma sala repleta de mísseis balísticos de alcance intermediário (IRBMs).

Evidências sugerem que o complexo oriental é utilizado para a montagem final de IRBMs e ICBMs de combustível líquido, enquanto os demais setores focam na produção de motores de foguete.

‌



O atual projeto de expansão pode estar vinculado ao desenvolvimento de um novo motor de combustível líquido para o programa de satélites de reconhecimento militar do país. Como Pyongyang não fornece atualizações regulares sobre o programa, especialistas especulam que a pausa na construção possa ter sido motivada por revisões nas metas de produção, após o fracasso do último lançamento em maio passado. Também há a possibilidade de que as novas instalações tenham outro propósito militar, dado o histórico da fábrica.

Paralelamente, a Coreia do Norte também ampliou em 2023 uma instalação de enriquecimento de urânio conhecida como Kangson, localizada próxima à fábrica de Thaesong. A expansão faz parte das diretrizes de Kim Jong-un para aumentar “exponencialmente” a produção de ogivas nucleares.

‌



O último teste de um ICBM norte-coreano, o Hwasong-19, movido a combustível sólido, ocorreu em outubro de 2024. Embora Pyongyang tenha priorizado o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, o regime não testa um míssil de combustível líquido há mais de dois anos. Tecnologias desse tipo tampouco foram apresentados em uma importante exposição militar realizada em novembro passado, embora tenham aparecido em imagens do ditador norte-corano visitando bases de mísseis um mês antes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp