OpenAI acusa DeepSeek de violação de propriedade intelectual

Recentemente, a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, afirmou ter encontrado evidências de que a startup de inteligência artificial chinesa DeepSeek utilizou modelos americanos de propriedade da empresa para treinar sua ferramenta de código aberto. O caso é visto como uma potencial violação de propriedade intelectual.



A ferramenta ainda enfrenta resistência na Europa devido a uma preocupação das autoridades quanto à proteção de dados. Em entrevista, a coordenadora do curso de ciências de dados e inteligência artificial do Ibmec, Gisele Tessari, falou sobre o lançamento da plataforma chinesa e explicou as principais diferenças entre os recursos.