Corpo de empresário inglês desaparecido no Quênia é encontrado em matagal

Scott, de 58 anos, era diretor sênior de uma empresa de análise de dados Arquivo Pessoal

A polícia queniana encontrou um corpo dentro de um saco em um matagal a cerca de 100 km de Nairóbi durante as buscas por Campbell Scott, empresário britânico desaparecido desde 16 de fevereiro.

Scott, de 58 anos, era diretor sênior de uma empresa de análise de dados e viajou ao Quênia para participar de uma conferência em um hotel na capital Nairóbi. O corpo foi descoberto no sábado (22) por camponeses na Floresta Makongo, ao sudeste de Nairóbi. As primeiras investigações indicam que Scott foi estrangulado.

De acordo com o site Nation Africa, a comandante da polícia do condado, Alice Kimeli, confirmou a identidade do corpo e informou que uma autópsia será realizada no necrotério do hospital de Makueni.

Prisões e linha de investigação

A polícia prendeu um motorista de táxi e um garçom de boate suspeitos de envolvimento no sequestro e assassinato de Scott.

O empresário foi dado como desaparecido por colegas, com quem participaria de um workshop de três dias, reunindo altos funcionários do Reino Unido, dos EUA e de diversos países africanos.

Imagens de segurança do hotel mostram que Scott fez check-in por volta das 13h de sábado, 15 de fevereiro. Ele saiu cerca de uma hora depois e retornou às 16h. No domingo, 16 de fevereiro, saiu novamente por volta das 11h15 e não voltou.

Um colega tentou ligar para Scott às 18h do mesmo dia, mas o telefone já estava desligado. Um boletim de ocorrência foi registrado na noite de domingo (16), iniciando as buscas.

Momentos antes do desaparecimento

Segundo o portal Capital News, detetives da Diretoria de Investigações Criminais (DCI) rastrearam os últimos passos de Scott antes de seu desaparecimento. Ele foi visto pela última vez em uma boate na área nobre de Westlands, em Nairóbi.

A polícia acredita que Scott esteve no bar um dia antes e retornou ao local no dia do desaparecimento para encontrar um amigo. Depois, pegou um táxi em direção a Pipeline, uma das maiores favelas da cidade, por volta das 19h. As autoridades suspeitam que ele tenha sido mantido em cativeiro nessa região, enquanto seus sequestradores tentavam desviar dinheiro de suas contas bancárias.

Quem é a vítima?

Campbell Scott entrou na empresa de análise de dados Fico em 2014. Ele era responsável pela gestão global de produtos regulatórios, atuando no escritório da empresa em Londres. Estudou na Woodmill High School, em Dunfermline, e na Kirkcaldy Technical College.

Antes da descoberta do corpo, a Fico afirmou que estava colaborando com parceiros e autoridades locais na investigação. Em comunicado, a empresa declarou: “Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Campbell. Pedimos respeito à sua privacidade e que não haja especulações sobre o caso. Se alguém tiver informações úteis, entre em contato com as autoridades locais ou com a polícia metropolitana.”