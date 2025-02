Corpos da família Bibas serão entregues pelo grupo terrorista Hamas Reféns mortos ganharam atenção durante o conflito por incluir os prisioneiros mais jovens do grupo extremista Internacional|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

As Forças Armadas de Israel (IDF) planejam uma cerimônia em Gaza para receber os reféns mortos Reprodução/Times of Israel

Os corpos de quatro integrantes da família israelense Bibas serão libertados pelo grupo terrorista Hamas nesta quinta-feira (20). Shiri Bibas (32), Ariel Bibas (5), Kfri Bibas (2) e Oded Lifshitz (84) foram capturados em outubro de 2023 e mortos posteriormente em um bombardeio em Gaza, segundo o Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou ontem (19) que os familiares foram notificados sobre a decisão do Hamas. O pai das crianças, Yarden Bibas, também foi sequestrado, mas foi libertado pelos terroristas do Hamas em 1º de fevereiro. Yarden é o único sobrevivente da família.

“Neste momento difícil, nossos corações estão com as famílias enlutadas. Continuaremos a fornecer atualizações confiáveis ​​conforme necessário e pedimos para nos abstermos de espalhar rumores ou informações não oficiais", disse o gabinete do premiê.

“Amanhã (20) será um dia muito difícil para o Estado de Israel — um dia chocante, um dia de pesar. Estamos trazendo para casa quatro de nossos amados sequestrados, que caíram”, disse Netanyahu em uma declaração em vídeo na quarta-feira (19).

“Nós abraçamos as famílias, e o coração de uma nação inteira está dilacerado. Meu coração está dilacerado. O seu também. E o coração do mundo inteiro deveria estar dilacerado também, porque aqui vemos com quem estamos lidando, com o que estamos lidando — monstros”, continuou.

As Forças Armadas de Israel (IDF) planejam uma cerimônia em Gaza para receber os reféns mortos, com um rabino presente. Os corpos foram colocados em caixões envoltos por bandeiras israelenses e carregados pelos soldados até os veículos da IDF.