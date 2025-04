Corte de árvore de 500 anos por restaurante gera indignação no Reino Unido A rede Toby Carvery derrubou parte de um carvalho considerado um dos mais importantes de Londres Internacional|Do R7 18/04/2025 - 15h09 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h09 ) twitter

Carvalho ainda apresenta sinais de vida e pode voltar a crescer Divulgação/Woodland Trust

A rede britânica de restaurantes Toby Carvery gerou revolta pública após cortar um carvalho que teria até 500 anos de idade em Londres. A árvore, considerada uma das mais importantes da capital pelo grupo conservacionista Woodland Trust, estava localizada no parque Whitewebbs, no bairro de Enfield, em frente a uma unidade do restaurante.

No último dia 3 de abril, funcionários do conselho local descobriram que o carvalho havia sido derrubado. O terreno pertence ao Conselho de Enfield e é alugado à Toby Carvery. A empresa alegou ter agido com base na recomendação de uma empreiteira, que apontou riscos à segurança pública.

Segundo o Woodland Trust, a árvore possuía uma circunferência de 6,1 metros e estava entre os 100 maiores entre os 600 mil carvalhos de Londres. Inspeções feitas em dezembro, no entanto, concluíram que a árvore era saudável e não representava perigo para os usuários do estacionamento próximo.

‌



Ergin Erbil, líder do Conselho de Enfield, afirmou que a remoção do carvalho ocorreu sem consulta ou autorização do município e que violou o contrato de locação, que exige a preservação da paisagem local. Ele também destacou o valor ecológico e cultural da árvore, que abrigava fauna, fungos e polinizadores.

‌



O conselho estuda medidas legais contra a empresa e impôs uma ordem emergencial de preservação no tronco restante, buscando preservar qualquer chance de regeneração da árvore. Apesar dos danos, Erbil afirmou que o carvalho ainda demonstra sinais de vida e pode se recuperar com o devido cuidado.

‌



A empresa proprietária da Toby Carvery, a Mitchells & Butlers, inicialmente defendeu a decisão como uma medida preventiva para proteger funcionários e clientes. Posteriormente, o CEO Phil Urban pediu desculpas pelo ocorrido e reconheceu a gravidade do impacto causado, prometendo rever os protocolos internos.

Moradores e grupos ambientalistas também expressaram indignação. Benny Hawksbee, integrante do grupo Guardians of Whitewebbs, declarou que a árvore fazia parte do patrimônio nacional. Já Jon Stokes, diretor do Tree Council, lembrou que carvalhos antigos podem viver até mil anos.

O episódio se soma a outros casos recentes de derrubada de árvores históricas no Reino Unido, como o icônico sicômoro que apareceu no filme “Robin Hood: Príncipe dos Ladrões”, cortado em 2023. A polícia metropolitana afirmou que trata o caso atual como uma questão civil e não criminal e, por isso, encerrou sua investigação.

