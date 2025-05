Criança danifica pintura de R$ 318 milhões em museu holandês Obra de 1960 sofreu “danos superficiais” depois que a criança tocou na tela, o que facilitou o surgimento de arranhões na pintura Internacional|Do R7 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Obra "Cinza, Laranja sobre Marrom, Nº 8", avaliada em US$ 56 milhões Reprodução/Museum Boijmans Van Beuningen

Uma criança danificou uma pintura do artista Mark Rothko avaliada em cerca de US$ 56 milhões (aproximadamente R$ 318 milhões) durante uma visita ao museu Boijmans Van Beuningen, em Roterdã, na Holanda. O incidente ocorreu enquanto a obra estava em exposição na semana passada.

A pintura abstrata de 1960, que mede 2,28 metros de altura por 2,48 metros de largura, era a peça central do Museu Boijmans Van Beuningen. A obra, porém, estava exposta em um anexo ao lado do museu principal, que está fechado para reformas. O quadro fazia parte de uma exposição que exibia uma seleção das “favoritas do público”.

Segundo comunicado do museu, a obra Cinza, Laranja sobre Marrom, Nº 8, de 1960, sofreu “danos superficiais” depois que a criança tocou na tela. A ausência de verniz protetor facilitou o surgimento de arranhões na parte inferior da pintura.

Especialistas em conservação foram acionados, tanto na Holanda quanto no exterior, para avaliar os danos e definir as etapas de restauração. Ainda não há informações sobre o custo do reparo nem sobre quem será responsável pelo pagamento.

A instituição informou que está estudando os próximos passos para o tratamento da pintura e que espera poder exibi-la novamente no futuro.

Quem foi Mark Rothko?

Nascido em 1903, em Dunaburgo, na atual Letônia, Rothko foi um dos principais nomes da arte moderna do pós-guerra.

De origem judaica, imigrou com a família para os Estados Unidos em 1913 e mais tarde se naturalizou americano. Sua obra é marcada por uma “intensa busca espiritual e reflexões sobre a condição humana”, segundo descrições da National Gallery of Art.

Rothko teve seus quadros adquiridos por grandes colecionadores e instituições. Aclamado por seu papel na consolidação da arte não-representativa, morreu em 1970, aos 66 anos, quando cometeu suicídio, após um período de depressão agravado por problemas de saúde.

O museu não divulgou a identidade da criança envolvida no incidente nem comentou se adotará mudanças nas medidas de segurança após o ocorrido.

