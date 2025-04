Grande Museu Egípcio será reaberto após 20 anos fechado para reformas

O Grande Museu Egípcio será reaberto ao público no dia 3 de julho, após 20 anos fechado para reformas. Dentro dele, é possível ver as pirâmides de Gizé — única maravilha do mundo antigo que ainda existe. O local já estava aberto para visitas em fase de teste em outubro de 2024, mas agora Mostafa Madbouly, primeiro-ministro do Egito, garantiu a data definitiva da reabertura.



As autoridades esperam que o local atraia 5 milhões de visitantes anuais. Com uma área de 485 mil metros quadrados, o lugar é anunciado como o maior museu arqueológico do mundo e vai exibir quase 100 mil objetos, incluindo itens do túmulo do rei Tutancâmon.