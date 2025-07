Criança e avó são resgatados de colchão inflável à deriva na costa da Itália; veja Intervenção rápida da Guarda Costeira evitou tragédia após dupla ser arrastada por forte corrente Internacional|Do R7 01/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h46 ) twitter

Avó e neto foram resgatados sem ferimentos pela Guarda Costeira italiana Reprodução/Facebook/guardiacostiera

Uma criança de cinco anos e sua avó que estavam em um colchão inflável foram arrastados mar adentro por aproximadamente quatro quilômetros, devido ao vento forte e às correntes marítimas, em Castellammare di Stabia, na Itália.

A rápida atuação da Guarda Costeira local foi decisiva para evitar um desfecho trágico.

O garotinho brincava em um colchão inflável, mas acabou sendo levado para longe da praia. A avó, ao perceber o perigo, se lançou ao mar para tentar socorrer o neto, mas acabou ficando presa às ondas e também não conseguiu retornar à margem.

‌



Em ação coordenada pela Direção Marítima de Nápoles, sob comando do capitão Andrea Pellegrino, uma equipe de resgate se mobilizou imediatamente. Um dos militares da Guarda Costeira entrou no mar para alcançar o menino e recuperar o colchão inflável, garantindo a segurança da criança.

Após o resgate, avó e neto foram rapidamente levados para o porto de Torre Annunziata, onde receberam atendimento do serviço de emergência. Enquanto isso, o avô, que observava a cena na praia, sofreu um mal-estar e também foi ajudado pelos profissionais de saúde acionados pela Guarda Costeira.

‌



O comandante Pellegrino reforçou a importância da prudência ao frequentar o mar, especialmente alertando para os riscos do uso de colchões, boias ou pequenos botes infláveis em condições de vento forte. Ele lembrou ainda as normas para embarcações e banhistas, destacando a necessidade de respeitar limites de velocidade e manter distância mínima da costa.

