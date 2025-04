Criança é expulsa de creche por discriminação contra coleguinhas de 3 e 4 anos Autora de Harry Potter condena atitude e diz que suspender um jovem da escola é ‘insanidade totalitária’ Internacional|Do R7 01/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-









Autora de Harry Potter condena suspensão de crianças em creche por comportamentos considerados homofóbicos e transfóbicos Reprodução/X/@Jk_rowling

Dados do Departamento de Educação do Reino Unido revelaram que, em 2022, uma criança foi expulsa de uma creche por apresentar comportamentos transfóbicos contra colegas de três e quatro anos de idade.

O incidente voltou a chamar a atenção recentemente e reacendeu o debate no país sobre a necessidade de ajustes nas medidas disciplinares aplicadas a crianças.

‌



A escritora J.K. Rowling criticou a suspensão e classificou como “insanidade totalitária”. Segundo a autora de Harry Potter, punir crianças do periodo maternal por reconhecerem diferenças de sexo é uma postura extremista e perigosa.

“Isso é insanidade totalitária. Se você acha que crianças pequenas devem ser punidas por reconhecerem o sexo biológico, você é um fanático perigoso que não deveria estar perto de crianças nem ocupar qualquer posição de autoridade sobre elas”, disse J.K Rowling em sua rede social.

‌



Além desse caso, outros dados indicam que, no ano letivo de 2022-2023, 94 alunos de escolas estaduais no Reino Unido foram suspensos ou expulsos por comportamentos homofóbicos ou transfóbicos.

Dentre esses, dez estavam no primeiro ano e três no segundo ano, com no máximo sete anos de idade.

‌



Segundo o jornal inglês The Sun, Helen Joyce, diretora da organização Sex Matters, condenou tais práticas, afirmando que é inaceitável projetar conceitos e crenças adultas em crianças tão pequenas. Ela enfatizou que interromper a educação primária dessas crianças por conta de ativismo é injustificável.

“De vez em quando, os extremos da ideologia de gênero geram uma história que parece louca demais para ser verdade, e a suspensão de uma criança de creche por suposta ‘transfobia’ ou homofobia é um desses exemplos.”

“Professores e diretores envolvidos nessa insanidade deveriam sentir vergonha por projetarem conceitos e crenças adultas em crianças tão pequenas”, acrescentou Helen.

“É imperdoável que a educação vital dessas crianças seja interrompida de forma tão traumática por líderes escolares que priorizam as exigências de ativistas em vez do bem-estar de seus alunos” finalizou a diretora.

O número de suspensões ou expulsões por comportamentos homofóbicos ou transfóbicos aumentou de 164 casos em 2021-2022 para 178 em 2022-2023. O condado de Essex liderou com 16 casos, seguido por Birmingham com 15 e Bradford com 11.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5