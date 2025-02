'Envio de tropas do Reino Unido à Ucrânia geraria um novo conflito', diz especialista

O envio de tropas do Reino Unido e da Suécia à Ucrânia geraria um novo conflito internacionalizado, afirmou o mestre em direito internacional Manuel Furriela, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (17). O especialista disse que caso exista o combate direto entre tropas de outros países, isso significaria que essas nações se tornariam parte do conflito.



“Se a Rússia decidir atacar o Reino Unido ou a Suécia por conta desse envio de tropas, os conflitos não estariam mais apenas em território russo ou ucraniano, o que levariam os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado Atlântico) a entrar no conflito de forma direta. Acredito que essa é mais uma declaração retórica de Reino Unido e da Suécia do que uma participação efetiva.”, explicou Furriela.



O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que está “pronto” para enviar tropas à Ucrânia para garantir o acordo de paz na guerra contra a Rússia. O encontro entre líderes europeus acontece nesta segunda-feira.