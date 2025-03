Criança invade Casa Branca e é interceptada pelo Serviço Secreto; veja vídeo Policiais rapidamente localizaram os responsáveis pela criança sem maiores incidentes Internacional|Do R7 27/03/2025 - 15h22 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h26 ) twitter

Em abril de 2023, uma outra criança também conseguiu atravessar a cerca metálica da Casa Branca Reprodução/X - @tyler5mith

Uma criança conseguiu passar pela cerca do lado de fora da Casa Branca na quarta-feira (26) e foi imediatamente interceptada por agentes do Serviço Secreto. O incidente ocorreu no North Lawn (gramado norte), por volta das 18h30 (horário local), cerca de uma hora depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas de automóveis no Salão Oval.

O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, informou que os policiais rapidamente localizaram os responsáveis pela criança. “Os policiais rapidamente reuniram a criança com seus pais sem incidentes”, escreveu Guglielmi em uma publicação nas redes sociais.

A kid squeezed through the fence on the north lawn of the White House. Secret Service has retrieved him and brought him back to his parents. pic.twitter.com/42jpG1tF5w — Tyler Smith (@tyler5mith) March 26, 2025

O vídeo do ocorrido mostra um policial armado carregando a criança — vestida com um moletom azul com capuz — pelo gramado da Casa Branca antes de entregá-la a outro agente.

Casos como esse não são inéditos. Em abril de 2023, uma outra criança também conseguiu atravessar a cerca metálica do North Lawn e, posteriormente, foi reunida com seus pais, que chegaram a ser brevemente interrogados pelas autoridades.

O incidente levanta questões sobre a segurança perimetral da Casa Branca, apesar dos reforços na cerca nos últimos anos. Em 2022, a altura da estrutura foi ampliada para cerca de 3,96 metros, após uma série de invasões de maior risco.

Especialistas em segurança afirmam que, embora crianças pequenas possam ocasionalmente atravessar os espaços entre as grades, a resposta rápida do Serviço Secreto demonstra a eficácia da vigilância no local.

A Casa Branca é um dos prédios mais protegidos do mundo, contando com monitoramento 24 horas, sensores de movimento e uma equipe treinada para lidar com qualquer tipo de invasão.

Até o momento, não há informações sobre mudanças adicionais na segurança da residência presidencial após o incidente.

