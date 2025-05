Crianças ucranianas relatam tentativas de recrutamento online por agentes russos Missões solicitadas incluem atos de sabotagem, incêndios criminosos e participação em ataques terroristas Internacional|Do R7 23/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h30 ) twitter

Governo ucraniano implementou uma campanha nacional de conscientização entre estudantes após relatos Reprodução/X - @dim0kq

Quase 50 crianças na Ucrânia relataram à polícia terem sido alvo de tentativas de recrutamento por indivíduos ligados à Rússia, segundo o chefe da divisão de polícia juvenil do país, Vasyl Bohdan.

Em entrevista transmitida pela televisão ucraniana nesta sexta-feira (23) e repercutida pela agência estatal Ukrinform, Bohdan alertou para o aumento constante de casos em que crianças são abordadas por desconhecidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

“Até o momento, quase 50 menores procuraram a Polícia Nacional afirmando terem sido contatados por contas falsas que sugeriram ações contra a segurança do Estado”, afirmou. As abordagens incluem pedidos para incendiar veículos militares, prédios públicos e estruturas de infraestrutura crítica, além de ofertas de dinheiro em troca da coleta de informações.

Segundo Bohdan, as ações seguem um padrão específico, com os recrutadores solicitando tarefas simples, como observar locais militares ou distribuir panfletos com propaganda contra as Forças Armadas da Ucrânia. Ao longo do contato, os pedidos escalam para ações mais graves, como instalação de câmeras de vigilância, atos de sabotagem, incêndios criminosos e até participação na preparação de ataques terroristas.

Para combater esse tipo de aliciamento, a polícia juvenil, em parceria com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), está conduzindo uma campanha nacional de conscientização entre estudantes.

O alerta vem em um momento de crescente preocupação com o uso de crianças em atividades ligadas à guerra. Em uma denúncia anterior, autoridades ucranianas revelaram que, em Sievierodonetsk, cidade da região de Luhansk sob ocupação russa, crianças em idade pré-escolar estariam sendo envolvidas em ações de propaganda pró-Rússia.

